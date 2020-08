Da un po' di giorni stavano circolando delle indiscrezioni relative alla probabile partecipazione dell'attore Can Yaman alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Adnkronos, il protagonista della telenovela Daydreamer avrebbe rifiutato l'invito a far parte del Reality Show il cui debutto è in programma per il 14 settembre (salvo modifiche al palinsesto dell'ultimo momento). L'interprete turco avrebbe deciso di non entrare nella casa più spiata d'Italia perché non avrebbe raggiunto l'intesa economica con la produzione.

Dunque, sembra che l'attore che ricopre il ruolo del fotografo Can Divit in Daydreamer-Le ali del sogno non farà parte del cast della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Can Yaman si sarebbe rifiutato di partecipare al GF Vip 5

L'indiscrezione sulla presunta presenza di Can Yaman al Grande Fratello Vip 5 aveva alimentato soprattutto le speranze delle fan italiane. In realtà l'attore trentenne avrebbe deciso di non far parte del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini pare avesse inserito il nome dell'artista turco nel potenziale cast della trasmissione. In un primo momento si pensava che Yaman avesse preferito declinare l'invito per altri progetti di lavoro in corso. In realtà, secondo Adnkronos, il rifiuto sarebbe arrivato in seguito al fallimento della trattativa sul compenso che l'interprete di Istanbul avrebbe dovuto percepire.

I probabili concorrenti del GF Vip 5 targato Alfonso Signorini

Nel frattempo, si continua a lavorare per formare il cast del GF Vip 5 atteso per settembre su Canale 5. Al momento, tenendo conto delle ultime indiscrezioni, sembra che in lizza per l'ingresso nella casa di Cinecittà ci siano la modella Dayane Mello e la contessa Patrizia De Blanck.

Quest'ultima in particolare ha già provveduto a confermare la sua presenza.

Tra gli altri potenziali concorrenti ci sono Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci. Al contrario, i vip che non avrebbero accettato l'invito della produzione sarebbero Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura, ed Eva Grimaldi.

Il cantante Fausto Leali invece sembra sia pronto a varcare la porta rossa del reality. Potrebbero partecipare anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Quest'anno Alfonso Signorini avrebbe scelto di confermare Pupo come opinionista, affiancato dall'ex gieffina Antonella Elia che andrebbe così a sostituire Wanda Nara.