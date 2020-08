Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca Come sorelle, nella quinta puntata che andrà in onda mercoledì 5 agosto, in prima serata su Canale 5 ci saranno novità e colpi di scena davvero inaspettati. In particolare, Azra verrà liberata dal suo aguzzino però non avrà pace, in quanto continuerà ad essere ricattata e minacciata da Cemal. Cahide subirà le intimidazioni di suo cognato e scoprirà che le sue figlie hanno ucciso Tekin. Infatti, sarà proprio Cemal a raccontare alla donna tutta la verità sulla morte dell'uomo e di come Ipek, Deren e Cilem hanno occultato il corpo.

Azra verrà liberata da Cilem che però la minaccerà

Nel quinto appuntamento che andrà in onda il 5 agosto, Cahide inizierà a lavorare alla tenuta del defunto Tekin (marito della figlia Ipek). Mentre la donna starà raccogliendo le olive verrà raggiunta da suo cognato Cemal e i due litigheranno. In particolare, il perfido uomo dirà a Cahide che, se non lo sposerà, lui renderà un inferno la vita delle sue amate figlie.

Nel frattempo Cilem, con l'aiuto dello zio, riuscirà a salvare Azra dalle grinfie dell'aguzzino Okan. Nonostante ciò, la ragazza incinta non avrà buone intenzioni, infatti vorrà rendere un inferno la vita di Azra per vendicarsi della morte del fidanzato. Cilem ricatterà la sua ex amica e gli dirà che dovrà continuare a fingere di essere Cilem con le altre sorelle.

Cahide scoprirà che le figlie hanno ucciso Tekin Malik

Poco dopo alla tenuta arriverà Aras che informerà Deren che il padre ha intenzione di assumersi tutte le colpe riguardo la truffa, ma ci sarà anche un violento scontro con Kenan che porterà alla rottura del rapporto tra Deren e quest'ultimo. Nel mentre Cahide, che vorrà ritrovare le sue amate figlie, proverà a fuggire da suo cognato, ma si ritroverà proprio faccia a faccia con lui.

I due quindi si incontreranno per strada e l'uomo le farà una scottante rivelazione. In particolare, Cemal racconterà a Cahide tutta la verità sulla morte di Tekin Malik e il coinvolgimento delle figlie. In pratica l'uomo dirà alla madre delle ragazze che queste ultime hanno ucciso Tekin e hanno poi occultato il corpo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della quinta puntata della serie televisiva turca Come sorelle, per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Azra, Ipek, Deren e Cilem.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire i precedenti quattro appuntamenti durante il passaggio su Canale 5, avrà modo di recuperarli in qualsiasi momento, tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play. Invece, l'appuntamento con il quinto episodio è per mercoledì 5 agosto alle 21:20.