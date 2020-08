Il prossimo mercoledì 12 agosto andrà in onda in prima serata su Canale 5, la sesta puntata della serie televisiva turca Come Sorelle, con protagoniste Ipek, Deren e Cilam. Secondo le ultime indiscrezioni, in questo sesto appuntamento ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, le tre ragazze avranno la possibilità di conoscere la loro madre appena uscita di prigione, ma si verificheranno alcuni avvenimenti che rischieranno di separarle nuovamente.

Ipek, Deren e Cilam conosceranno la loro madre naturale

Nella sesta puntata, Ipek, Deren e Cilam (Azra) conosceranno la loro madre naturale e nonostante la diffidenza iniziale, proveranno a costruire un rapporto buono con Cahide.

Ovviamente, il percorso sarà tutt'altro che facile, visto e considerato che per le tre giovani la donna rappresenterà una perfetta sconosciuta che ha ucciso il loro padre.

Inoltre, ognuna di loro avrà un oscuro passato alle spalle e sarà difficile far combaciare le due cose. Infatti, da una lato le tre giovani protagoniste hanno ucciso un uomo e occultato il suo corpo, mentre dall'altro Cahide nonostante sia appena uscita di prigione, ha ancora tanti segreti che dovranno essere svelati.

Dove rivedere le precedenti puntate di Come sorelle

In tutto questo, ci sarà anche lo zio di Ipek, Deren e Cilam che continuerà ad essere ossessionato dalla loro madre e farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote nel rapporto tra Cahide e le sue figlie.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del sesto appuntamento con la Serie TV Come sorelle per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda televisiva, potrà recuperarle in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento è per mercoledì 12 agosto alle 21:20 su Canale 5.

Riassunto quinta puntata Come sorelle

Nel quinto appuntamento andato in onda mercoledì 5 agosto, Cahide ha iniziato il suo nuovo lavoro presso la tenuta e improvvisamente ha incontrato suo cognato Cemal. I due hanno avuto una discussione molto accesa e l'uomo ha minacciato la donna di distruggere la sua vita e quella delle sue figlie, se lei non lo sposerà.

Intanto, Azra è stata liberata dal suo rapitore Okan, da Cilam e lo zio, però quest'ultima l'ha ricattata a sua volta, ordinandole di continuare a fingersi Cilam. Nel mentre, Aras si è recato alla tenuta per dire a Deren che il padre si è assunto tutte le responsabilità della truffa ma ha avuto un duro scontro fisico con Kenan. Quest'ultimo a causa della sua irruenza ha deluso Deren, compromettendo il loro rapporto. Nel frattempo, Cahide ha provato a scappare dal cognato, ma poco dopo l'ha incontrato nuovamente. Quest'ultimo ha rivelato alla donna che le tre figlie hanno ucciso un uomo e ne hanno occultato il corpo.