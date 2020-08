Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda martedì 4 agosto Aylin proverà a mettere Sanem contro Can, screditando la ragazza. Intanto, Mevkibe e Nihat sono preoccupati per il debito che la figlia ha dovuto pagare.

La soap opera turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:50. La fiction racconta il rapporto travagliato e romantico tra Can, proprietario di un'agenzia, chiamata Fikri Harika, e Sanem, giovane proveniente da un umile quartiere che ha iniziato a lavorare da poco nella sua azienda.

Anticipazioni 4 agosto: Aylin vuole mettere Sanem contro Can

Nelle scorse puntate c'è stato l'avvicinamento tra Can e Sanem. La giovane infatti, dopo che il suo capo ha perso la pazienza, ha deciso di rivelargli i propri sentimenti pur di non perderlo. Allo stesso tempo, Sanem è devastata dai sensi di colpa, ma intende viversi comunque la sua storia d'amore. Emre si è reso conto dell'avvicinamento tra Can e la sua dipendente e non intende restare a guardare. Il fratello del fotografo è preoccupato che prima o poi Sanem possa raccontare tutta la verità a Can.

Nella puntata che andrà in onda il 4 agosto, Aylin farà di tutto per mettere Sanem contro l'uomo che ama, pur di salvare il suo fidanzato.

La giovane, infatti, ha intenzione di avvicinarsi il più possibile alla dipendente della Fikri Harika per scoprire i suoi punti deboli e usarli contro di lei. Intanto i due innamorati continuano a vivere la propria storia d'amore, non curanti delle vicende che accadono alle loro spalle.

Spoiler, puntata del 4 agosto: Mevkibe e Nihat sono preoccupati per Sanem

Nonostante il rapporto molto affiatato che Sanem ha con i suoi genitori, la giovane non ha ancora rivelato i suoi sentimenti per Can.

Mekvibe e Nihat, però, hanno percepito che la figlia è preoccupata per qualcosa e sono arrivati alla conclusione che si è innamorata del suo capo.

I genitori di Leyla e Sanem, però, sono convinti che la loro figlia non abbia nessuna speranza con l'uomo per il quale ha perso la testa.

Nella puntata che andrà in onda martedì 4 agosto, Mekvibe e Nihat sono preoccupati per il debito che Sanem ha dovuto saldare. I due, infatti, non sanno come abbia potuto fare la figlia a trovare tutti quei soldi in così poco tempo.

I genitori di Leyla, in pensiero per le azioni di Sanem, pensano che la giovane abbia chiesto un prestito a Can per poter saldare il debito. Intanto, in azienda Sanem ha la possibilità di fare uno stage come copywriter.