Dopo la breve pausa estiva di questa settimana, a partire da lunedì 17 agosto tornerà in onda DayDreamer - Le ali del sogno e sono trapelate le anticipazioni. L'appuntamento è sempre su Canale 5 al solito orario, ovvero, le 2 e 45 del pomeriggio circa. Ciò che andrà in onda in tale settimana movimenterà parecchio le vite dei personaggi.

Can e Sanem, infatti, avranno una brusca discussione, dovuta anche ad alcuni problemi aziendali che sta affrontando il maggiore dei Divit. Per tale motivo, in preda all'ira, il fotografo licenzierà l'aspirante scrittrice. In seguito, però, il giovane salverà la vita alla bella Aydin impedendole di essere investita.

Anticipazioni DayDreamer: la scenata di gelosia di Can

La storia d'amore tra Can e Sanem continuerà ad andare avanti non senza ostacoli. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, che andranno in onda da 17 al 21 agosto, annunciano che Sanem rivelerà la natura del suo rapporto con Can alla sorella Leyla. I due innamorati sembreranno essere finalmente riusciti a vivere serenamente il loro amore, ma qualcosa andrà storto. Il fotografo, infatti, si recherà a casa di Aydin con uno splendido mazzo di rose tra le mani. Una volta giunto a destinazione, però, noterà che la sua donna non è da sola, insieme a lei ci sarà anche Muzaffer. In tale occasione, Can scoprirà che Zebercet ha un debole per la sua compagna e questo lo farà andare su tutte le furie.

Puntate dal 17 al 21 agosto: Can licenzia Sanem dopo una lite

A compromettere ulteriormente la situazione ci sarà una conversazione tra Sanem e Emre, la quale verrà origliata per sbaglio da Can. Da tale dibattito emergerà la natura del complotto dei due ai danni del fotografo. Aydin proverà a chiarire con l'uomo di cui è innamorata, ma lui non ne vorrà sapere.

Il maggiore della famiglia Divit deciderà di licenziare l'aspirante scrittrice e di interrompere, di conseguenza, il loro rapporto. L'azienda di famiglia, intanto, si troverà ad affrontare una profonda crisi. Aydin, allora, deciderà di intervenire per cercare di salvare l'impresa dal fallimento facendo un gesto scellerato.

Aydin rischia di essere investita

La fanciulla contatterà Fabbri e dirà di avere una proposta importantissima. La donna dirà di essere intenzionata a mettere in commercio un profumo che per Can ha un valore inestimabile, in quanto è quello che indossava al momento del loro primo bacio. Questo gesto farà perdere ulteriormente le staffe al fotografo, il quale strapperà la lettera d'amore che aveva scritto per la sua amata. Ad ogni modo, nelle puntate di DayDreamer, che andranno in onda verso la fine della settimana, vedremo che i due si ricongiungeranno. Sanem rischierà di essere investita e a salvarle la vita sarà proprio Can.