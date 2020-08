Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca che viene trasmessa su Canale 5 alle ore 2 e 45 del pomeriggio, riservano importanti colpi di scena.

Gli spoiler fino al 7 agosto, infatti, rivelano che Sanem non riesce a non vedere Can. Questa complicità spaventa Emre, che cercherà di dividere i due innamorati al fine di tutelare il suo segreto.

DayDreamer: anticipazioni fino al 7 agosto

Nella soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno l'amore tra Sanem e Can è sempre più forte. Proprio per questo motivo Emre inizierà a vedere la giovane come una minaccia al prorio segreto. Questo pensiero diverrà per l'uomo un chiodo fisso che lo spingerà a fare di tutto per mantenere il massimo riserbo su quanto vuole che rimanga celato.

L'arrivo in azienda di Aylin permetterà a Emre di avere gioco facile e di ottenere quanto vuole. Con la complicità di Aylin egli cercherà di allontanare Can da Sanem.

DayDreamer: Aylin vuole screditare Sanem

Aylin cercherà di screditare Sanem e di far credere che la giovane non abbia capacità adatte a ricoprire il ruolo che le è stato offerto. Per la povera ragazza le cattive sorprese non sono ancora finite. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 di DayDreamer raccontano quanto sia difficile la storia d'amore tra Sanem e Can. Quest'ultimo propone alla giovane di parlare con i suoi genitori; mentre i due cercano di spiegare l'importanza del loro legame il discorso viene compromesso, i genitori di Sanem credono che tra i due ragazzi ci sia solamente una simpatia momentanea.

Come se non bastasse la giovane coppia vive dei problemi anche sul piano lavorativo, la brillante idea che la ragazza ha avuto per ultimare un progetto non è sufficiente a completarlo. Qualsiasi cosa ella proponga successivamente viene rifiutata. Si genera, così, una tensione che finisce per rendere i due ragazzi nervosi e portarli al litigio.

Can è stanco delle continue discussioni con Sanem e si allontana dalla giovane. Durante le riprese dello spot vengono introdotte delle ballerine molto belle che renderanno Sanem gelosa di perdere il suo amato. Aylin si reca da Melahat per fare una manicure e ne approfitta per indagare sul passato di Sanem.

Lo scopo della ragazza è quello di provare a scoprire avvenimenti poco consoni su Sanem per metterla in cattiva luce con Can.

Nihat fa una sorpresa a Mevkibe

Le Anticipazioni Tv della serie DayDreamer rivelano che Nihat fa finta di aver dimenticato il suo anniversario di matrimonio. In realtà le intenzioni dell'uomo sono quelle di fare una sorpresa a Mekvibe. Egli ha organizzato una grande festa per fare una sorpresa alla moglie. Sanem, tesa per la sua situazione lavorativa, litiga con Can. Quest'ultimo si presenta comunque a casa sua per festeggiare l'anniversario dei suoi genitori. Durante la serata ci sarà un imprevisto spiacevole che muterà il clima della festa. Nel mentre i genitori di Sanem, non sanno ancora che lei e Can hanno una relazione.

Essi credono semplicemente che lei abbia baciato il suo capo sulla guancia e ritengono questo gesto inopportuno.