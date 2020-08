Le anticipazioni turche della serie televisiva Daydreamer-Le ali del sogno relative alle puntate che prossimamente andranno in onda su Canale 5 rivelano che Emre Divit sarà sempre più deciso a raggiungere i suoi obiettivi diabolici e si servirà di Leyla. In particolare, la maggiore delle sorelle Aydin sarà invaghita del suo capo e i suoi sentimenti la metteranno nei guai e le faranno compiere delle azioni davvero terribili, anche contro sua sorella Sanem. Emre sfrutterà proprio la 'cotta' della sua segretaria per liberarsi del fratello definitivamente.

Leyla si innamorerà di Emre

La maggiore delle sorelle Aydin si innamorerà di Emre e spererà che il sentimento sia ricambiato anche dal suo capo, dopo aver ricevuto diverse delusioni.

Divit stimerà molto la sua segretaria, ma la presenza di Aylin gli impedirà di aprirsi completamente con la povera Leyla, tanto che quest'ultima alla fine si arrenderà. Nonostante tutto, però, non riuscirà a resistere al fascino del suo capo e a dimenticarlo. Quest'ultimo inizierà ad approfitterà della situazione e metterà la ragazza in situazioni imbarazzanti e pericolose.

In particolare, Emre chiederà a Leyla di tenere nascosto il contratto con la Holding e non svelarlo a nessuno. La ragazza scoprirà quindi il vero volto del minore dei fratelli Divit, ma nonostante ciò non aprirà bocca ed entrerà a far parte degli affari loschi dell'uomo.

Leyla coprirà gli affari loschi del suo capo

Leyla quindi coprirà gli affari loschi di Emre e allo stesso tempo tradirà sua sorella.

Tutto ciò accadrà poco dopo che Sanem avrà raccontato tutta la verità a Can. Infatti, dopo le rivelazioni della giovane protagonista, il fotografo la lascerà e licenzierà il fratello. Divit allo stesso tempo rimarrà incredulo, in quanto non si capaciterà che Emre abbia potuto pugnalarlo alle spalle in questo modo.

Nel mentre, Sanem farà di tutto per dimostrare a Can che le sue parole sono vere e quindi si approprierà della cartellina rossa, in cui il giovane manager aveva firmato il suo accordo con la Yuksel. Emre però verrà a conoscenza del furto e dirà alla sua segretaria di impadronirsi nuovamente della cartellina.

Alla fine, Leyla si convincerà e riprenderà la cartellina poco prima che la sorella la porti a Can. Quindi la donna tradirà alle spalle sua sorella Sanem, però poi si pentirà e cercherà di correre ai ripari.

