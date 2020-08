Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, Sanem avrà un incidente e sarà investita da Yigit, un affascinante editore. Dopo questo incontro, il giovane farà di tutto per conquistare la donna che ha appena conosciuto. Intanto Can decide di partire con Polen per un progetto fotografico.

Ricordiamo che la soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani provenienti da mondi differenti ma innamorati perdutamente l'uno dell'altro. La loro storia si interrompe nuovamente quando il fotografo viene a conoscenza delle bugie raccontate dalla sua dipendente riguardo il profumo dato ad Enzo Fabbri.

DayDreamer, trame turche: Sanem viene investita da Yigit

Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate Sanem avrà un brutto incidente. Ad investirla sarà Yigit, un giovane editore che fin da subito si mostra interessato a lei. Ricordiamo che Can ha lasciato nuovamente Sanem a causa delle bugie che la giovane gli ha raccontato sul profumo dato ad Enzo Fabbri. Aiutata nuovamente da Leyla ed Emre, la giovane si presenta in albergo dal fotografo per parlargli, ma il giovane le comunica che sta per partire con Polen per un progetto lavorativo. La giovane, inconsapevole che dietro c'è lo zampino di Huma, prende la decisione di dare le dimissioni in agenzia.

Spoiler turchi: Yigit corteggia Sanem, Can lascia Istanbul

Dopo l'incidente, Sanem viene subito dimessa dall'ospedale e viene riaccompagnata a casa da Yigit, in quanto si rifiuta di ricevere un passaggio da Can. Fin da subito, il giovane che ha investito la Aydin dimostra un interesse per la ragazza e le dice di essere stato colpito dalla sua agenda.

A quel punto, Yigit farà un'offerta di lavoro a Sanem, ma la giovane non può lasciare la Fikri Harika prima dei 15 giorni in quanto avrebbe dovuto dare un preavviso. I risvolti si presenteranno quando il nuovo amico della Aydin andrà in agenzia per comunicarle di avere affittato i locali adiacenti alla Fikri Harika e questo farà imbestialire Can.

La situazione precipita quando Sanem scrive un libro che deve consegnare alla casa editrice di Yigit, ma lo dimentica nell'abitazione in montagna dei Divit. A quel punto, andrà a recuperarlo con il suo nuovo amico e, mentre lei è intenta a cercare Can, Yigit lo trova e si rende conto che racconta la storia d'amore tra lei e il fotografo. Preso dalla gelosia, il giovane brucerà il libro e farà ricadere la colpa su Can. Accusato ingiustamente da Sanem di aver dato fuoco al suo lavoro, il fotografo perde totalmente la pazienza e decide di lasciare Istanbul per un anno.