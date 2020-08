Le puntate della seguitissima soap opera turca Daydreamer - le ali del sogno continueranno a essere movimentate da numerosi colpi di scena. Uno riguarderà sicuramente Leyla Aydin (Öznur Serçeler) ed Emre Divit (Birand Tunca), che faranno un grande passo all’insaputa dei propri familiari.

Il gesto della segretaria della Fikri Harika e del fratello di Can porterà parecchio scompiglio, dal momento che le loro madri Huma Divit Erdamar (İpek Tenolcay) e Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) non accoglieranno affatto bene la novità.

In particolare Leyla e il figlio minore di Aziz pronunceranno il fatidico "sì lo voglio" in gran segreto, stravolgendo anche i piani di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Il fotografo e l'aspirante scrittrice infatti non avranno altra scelta oltre a quella di decidere di sposarsi in seguito, con la speranza di vedere i propri cari riappacificarsi.

Daydreamer, trame turche: Emre e Leyla sempre più vicini

Negli episodi della serie tv già andati in onda in Italia non è passato di certo inosservato l’interesse sentimentale di Leyla per il suo capo Emre. Gli spoiler turchi rivelano che tra qualche settimana il secondogenito di Aziz comincerà ad aprire gli occhi, poiché si renderà conto di aver commesso un grosso errore ad aiutare Aylin a portare avanti i suoi sporchi piani.

Il fratello di Can, dopo essersi allontanato dalla sua ex fidanzata, si avvicinerà sempre di più a Leyla, che gli starà accanto soprattutto in un momento difficile della sua vita.

Il figlio minore del Divit si vedrà costretto a stare a riposo dopo aver avuto un incidente stradale, a seguito di una lite accesa con il fratello. A prendersi cura di Emre sarà proprio la sorella di Sanem: i due trascorrendo sempre più tempo insieme si renderanno conto di avere molte passioni in comune.

Il fratello di Can e la segretaria della Fikri Harika sposi, Huma e Mevkibe sconvolte

Non passerà tanto tempo prima di assistere al primo bacio tra Leyla e il fratello di Can. Successivamente la primogenita degli Aydin ed Emre, quando non saranno più una coppia di fidanzati a causa di Aylin, faranno un gesto del tutto inaspettato.

Il figlio minore di Aziz e Leyla diventeranno marito e moglie, ma all’oscuro delle rispettive famiglie.

Non appena Huma e Mevkibe, cioè le madri dei novelli sposi, arriveranno nel luogo in cui si è svolta la cerimonia nuziale rimarranno scioccate. Le due donne, dopo essersi rifiutate di accettare l’unione di Leyla ed Emre, scosse per la scoperta fatta perderanno i sensi e verranno portate in ospedale. Quanto accaduto costringerà Can e Sanem a posticipare il loro matrimonio, poiché preferiranno far calmare le acque.