Storie d'amore in crisi per Can e Sanem nelle prossime puntate di Daydreamer. Ritornati insieme dopo una breve rottura, i due decideranno di mantenere la loro storia segreta. Un imprevisto, però, manderà tutto all'aria e in poco tempo il segreto sarà nelle mani di Aylin.

Daydreamer, anticipazioni: Can, Sanem e l'appuntamento nella casetta

Nelle prossime puntate di Daydreamer, in onda su Canale 5, tra Can e Sanem sboccerà nuovamente l'amore. Il fotografo si renderà conto di non riuscire più a stare lontano dalla ragazza, per questo non esiterà a perdonarle la sua complicità con Emre, che aveva avuto come conseguenza il sabotaggio di alcuni progetti della Fikri Harika.

I due torneranno insieme ed eviteranno di far diventare la loro storia d'amore di dominio pubblico.

Per festeggiare la loro unione Can deciderà di organizzare una serata romantica presso la casetta nel bosco. Nessuno sarà al corrente di tale appuntamento, ad eccezione di Leyla. Infatti Sanem dirà ai genitori che trascorrerà la serata al cinema con Ayhan, mentre Can comunicherà semplicemente al fratello che dormirà fuori casa.

L'incontro, però, verrà rovinato da un evento inaspettato. Un ladro farà intrusione a casa Aydin e Leyla, non riuscendo a mettersi in contatto con la sorella, chiederà aiuto a Emre. Occasione in cui verrà a conoscenza della ritrovata armonia tra Sanem e Can. Sarà lui stesso a recarsi presso la casetta nel bosco e a sentire dalla viva voce del fratello l'amore che prova per Sanem.

Aylin viene a conoscenza della relazione segreta tra Can e Sanem

Il segreto della relazione tra Can e Sanem non sarà al sicuro con Emre, che non esiterà a rivelare tutto ad Aylin. Quest'ultima insisterà affinché sveli a tutti la ripresa della relazione, ma non troverà l'appoggio di Emre, che valuterà la richiesta della donna alquanto azzardata.

Il suo timore è che tale mossa possa nuovamente incrinare i rapporti con Can.

Anche all'interno della Fikri Harika alcuni dipendenti inizieranno a sospettare che tra Can e Sanem possa esserci qualcosa, soprattutto quando quest'ultima verrà promossa nel ruolo di redattrice. Scelta che farà insospettire e innervosire Deren, visto che riterrà tale promozione affrettata, poiché Sanem lavora in agenzia da poco tempo.

I dubbi di Deren verranno alimentati anche dalla perfidia di Aylin, che durante la festa per la presentazione dello spot pubblicitario di Sanem le dirà che la ragazza potrebbe anche prendere il suo posto all'interno dell'agenzia, visto che è riuscita a "conquistare" Can. Travolta da tutti questi cattivi pensieri, Deren deciderà di "interrogare" Guliz e Cey Cey, soprattutto per capire se per caso sono al corrente di un ipotetico avvicinamento sentimentale tra Can e Sanem, ma la donna potrebbe fare un buco nell'acqua.