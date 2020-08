Grandi novità in arrivo per tutti gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che sta riscuotendo dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali nella fascia oraria del pomeriggio. A partire dalla prossima settimana ci saranno dei cambi di palinsesto che riguarderanno proprio la messa in onda della serie televisiva turca con protagonista Can Yaman, la quale sbarcherà in prima serata sempre sulla rete ammiraglia del Biscione e poi andrà ad occupare la fascia oraria del sabato pomeriggio.

Cambia la programmazione di DayDreamer: la soap passa al sabato pomeriggio e di sera

Nel dettaglio, la nuova programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, prevede che a partire dal prossimo sabato 5 settembre la serie con Can Yaman sbarcherà al sabato pomeriggio. La messa in onda è prevista con un doppio appuntamento, così come anticipato sulle pagine di 'TvBlog', che farà poi da traino alla nuova edizione di Verissimo, il rotocalco di intrattenimento condotto da Silvia Toffanin.

Ma questa non è l'unica novità che al momento riguarda il palinsesto di DayDreamer, dato che è previsto anche uno sbarco nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. La soap, infatti, il prossimo lunedì 7 settembre verrà trasmessa nella prestigiosa fascia oraria serale, subito dopo l'appuntamento con Paperissima Sprint.

A partire dalle 21:15 circa, saranno trasmessi tre nuovi episodi dell'appassionante soap che racconta le vicende sentimentali di Can e Sanem. Quello del 7 settembre, al momento, sarebbe soltanto un test ma non si esclude che se gli ascolti dovessero essere positivi anche in prime time, DayDreamer possa avere altre incursioni nel prime time della rete ammiraglia, proprio come è successo alla soap Il Segreto ai suoi tempi d'oro.

Continua il grande successo di ascolti di DayDreamer su Canale 5

Del resto gli ascolti quotidiani di DayDreamer fanno ben sperare per una buona riuscita della soap anche nel prestigioso prime time. La media attuale risulta essere di oltre 2.4 milioni di fedelissimi spettatori con uno share che oscilla tra il 19 e il 21% circa.

Nel corso di queste settimane la serie ha avuto anche dei picchi di ben 2.8 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il 23%. Grandi numeri anche quelli registrati su MediasetPlay.it, dove sono in tantissimi coloro che rivedono le puntate quotidiane in replica streaming.

Insomma un successo a tutti gli effetti: complice la presenza dell'attore sex symbol, Can Yaman, DayDreamer è riuscita a fidelizzare anche una vasta fetta di spettatori composta da giovani e giovanissimi, curiosi di scoprire come si evolverà la storia d'amore tra Can e Sanem.