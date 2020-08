Brutta notizia per tutti gli appassionati della soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, che questa settimana dovranno fare a meno dei nuovi episodi della travolgente storia d'amore tra Can e Sanem. La programmazione di Canale 5, infatti, è stata modificata e da oggi 10, fino a venerdì 14 agosto, la soap opera turca con protagonista Can Yaman non sarà trasmessa, ma verrà sostituita da un doppio episodio della soap Il Segreto, che in queste settimane viene trasmessa in replica dalla prima fortunatissima stagione con Megan Montaner.

Da oggi inizia la pausa per Daydreamer: la soap tornerà in onda dal 17 agosto alle 14,45

Nel dettaglio, infatti, la programmazione ufficiale di Canale 5 prevede che da oggi 10 agosto alle ore 14.45, al posto dei nuovi episodi di Daydreamer - Le ali del sogno, sarà trasmesso un ulteriore episodio della soap spagnola Il Segreto, che in queste settimane estiva (nonostante la messa in onda in replica), sta ottenendo una buona media di circa 1.6 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che si aggira sul 16%.

Le avventure di Can e Sanem risultano sospese sulla rete ammiraglia del Biscione fino al prossimo venerdì 14 agosto, ma torneranno molto presto. Già a partire dal prossimo lunedì 17 agosto, come anticipato dai promo che in questi giorni stanno andando in onda su Canale 5, ritroveremo le avventure della coppia protagonista dell'estate, pronta a far sognare ancora il vastissimo pubblico di telespettatori, che in queste settimane sta seguendo la loro tormentata e avvincente storia d'amore.

Gli spoiler di Daydreamer: Sanem chiederà aiuto a Fabri per salvare la Fikri

Daydreamer non è l'unica soap di Canale 5 che al momento è stata sospesa per la pausa estiva: anche gli episodi in prima tv di Beautiful sono stati 'messi nel cassetto' da Mediaset, così da evitare di bruciarli in queste settimane di assottigliamento della platea televisiva.

Proseguirà ininterrottamente, invece, la messa in onda di Una Vita, confermata dal lunedì al sabato su Canale 5 dalle 13.40 con un doppio episodio quotidiano.

Intanto i nuovi episodi di Daydreamer, che saranno trasmessi su Canale 5 dal 17 agosto in poi, si preannunciano decisamente scoppiettanti. Occhi puntati su Can che dovrà fare i conti con la crisi economica della sua agenzia che rischierà il fallimento.

Immediata la reazione della sua amata Sanem, che per evitare la chiusura definitiva della Fikri, deciderà di rivolgersi a Fabri, nemico giurato di Divit. Una mossa azzardata quella di Sanem, che potrebbe mettere a repentaglio il suo rapporto con l'aitante fotografo.