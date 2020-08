Secondo le anticipazioni turche, nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che andrà in onda venerdì 28 agosto Can si presenterà al negozio di Sanem per convincerla a tornare a lavorare in agenzia. Intanto, Aylin continua a mettere i bastoni tra le ruote alla Fikri Harika e si mette in contatto con Huma, madre dei fratelli Divit.

La soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Sanem, giovane scrittrice e creativa, e Can, proprietario di un'azienda famosa. La loro relazione si interrompe quando il giovane si rende conto delle bugie che la sua amata gli ha raccontato in passato.

Anticipazioni DayDreamer, 28 agosto: Can cerca di convincere Sanem a tornare in agenzia

Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla crisi tra Can e Sanem a causa dei segreti che la giovane ha dovuto tenere a causa di Emre. Il maggiore dei Divit ha quindi iniziato a trattare con freddezza la sua dipendente, evitando addirittura di guardarla negli occhi. Convinta di non aver agito in cattiva fede, Sanem fa di tutto per fargli capire di essere stata solo una pedina di suo fratello, ma Can non ne vuole sapere di ascoltarla. A quel punto, Leyla gli consegna la famosa cartellina rossa contenente la prova del coinvolgimento di Aylin ed Emre in tutta la faccenda. Can si rende conto di aver esagerato con Sanem e, dopo che lei si è ormai licenziata, farà di tutto per farla tornare in agenzia.

Il giovane, infatti, si presenterà al suo negozio e proverà a convincerla a tornare alla Fikri Harika. Decide, quindi, di non lasciare il quartiere finché non l'avrà convinta e la aiuterà nelle faccende del negozio. Intanto in agenzia arriva Gamze, vecchia amica del fotografo, che rappresenterà una nuova minaccia per Can e Sanem.

Il proprietario della Fikri Harika scoprirà che la giovane lavora nell'azienda sportiva per cui stanno lavorando.

Spoiler 28 agosto: Aylin si mette in contatto con Huma

Emre cerca in tutti i modi di chiudere la sua relazione con Aylin, essendosi invaghito follemente di Leyla. La fidanzata del minore dei Divit, però, non accetta l'idea di perdere per sempre l'uomo che ama e continua a giocare le sue carte per riconquistarlo.

In particolare, Aylin gli consiglia di rivolgersi a Huma, ex moglie di Aziz, per ottenere le sue quote e poter così rientrare in agenzia al pari di Can. Il giovane, però, non intende coinvolgere i genitori in questa questione e si rifiuta di chiamare sua madre. A quel punto, Aylin agisce autonomamente e chiama Huma per raccontarle del litigio tra Emre e Can. La giovane, inoltre, approfitta della chiamata per screditare ancora una volta Sanem anche agli occhi della madre dei Divit, facendo ricadere la colpa di questa lite proprio sulla minore delle Aydin.