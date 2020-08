Tornano le anticipazioni settimanali di DayDreamer riguardanti ciò che andrà in onda dal 24 al 28 agosto su Canale 5. La giovane Sanem deciderà di licenziarsi dalla Fikri Harika dopo l'ennesimo scontro con Can. Il tutto avrà inizio a causa di un malinteso circa un abito da sera regalato alla Aydin da Fabbri e con il quale Sanem si presenterà alla festa del suo compleanno, convinta che il dono sia opera di Can.

DayDreamer, anticipazioni al 28 agosto: Enzo Fabbri nuovo socio della Fikri Harika

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda la prossima settimana rivelano che Sanem riuscirà a entrare in possesso del documento che prova la complicità tra Aylin ed Emre.

La giovane a questo punto, ordinerà al minore dei Divit di raccontare tutta la verità al fratello maggiore, ma Emre su consiglio di Aylin, incaricherà Leyla di far sparire l'importante documento. In questo modo, Sanem non avrà in mano le prove che giustifichino le ragioni delle sue menzogne. Enzo Fabbri intanto, entrato a far parte dell'agenzia come socio azionario, organizzerà una festa per festeggiare il nuovo assetto della Fikri Harika.

Sanem si licenzia dopo un duro scontro con Can

Aylin non perderà l'occasione per escogitare un piano volto a mettere zizzania tra Can e Sanem approfittando della festa organizzata da Fabbri. Sanem intanto, riceverà un pacco senza indicazione del mittente, dentro al quale troverà un bellissimo abito da sera.

La giovane aspirante scrittrice sarà convinta che il dono le sia stato recapitato da Can e felice, lo indosserà per andare alla festa per il suo compleanno. Una volta giunta al party, Sanem scoprirà che il regalo è di Enzo Fabbri e non di Can, come aveva creduto. Tra il fotografo e Sanem la tensione sarà alle stelle, tanto che la sorella di Leyla non riuscirà più a sopportare la situazione, decidendo così di licenziarsi dall'agenzia.

Can perdona Sanem nelle prossime puntate di Daydreamer

Il giorno dopo la festa, alla Fikri Harika non si parlerà d'altro che di Sanem, Fabbri e del suo abito. Sanem, scoprirà invece, per puro caso, che è stata Leyla a sottrarle la cartellina contenente le prove contro Emre e Aylin e furiosa, litigherà con la sorella.

Solo in un secondo tempo Leyla si sentirà in colpa e porterà il tutto a Can, il quale verrà a sapere che il fratello e Aylin hanno tramato alle sue spalle, costituendo una nuova società. Can a questo punto affronterà Emre urlandogli in faccia tutto il suo disprezzo e cacciandolo dall'agenzia, mentre si renderà conto che Sanem è stata solo una pedina nelle mani del fratello. Per tale motivo, cercherà di far tornare al lavoro Sanem, in occasione del lancio della campagna della ''Compass sport'': Can per convincerla non esiterà a improvvisarsi garzone nel negozio di Nihat e Mevkibe. Secondo gli spoiler riguardanti ciò che andrà in onda sino al 28 agosto, si viene a sapere che Aylin non si darà per vinta e cercherà di screditare ancora una volta Can e Sanem e lo farà contattando la madre dei Divit, la signora Huma.