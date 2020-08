Continuano le vicende dei protagonisti della soap turca Daydreamer - Le Ali Del Sogno. Nel corso della settimana che andrà dal 31 agosto al 4 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Can e Sanem trascorreranno una piacevole notte insieme. Fabbri tornerà all'attacco scatenando la gelosia di Can. Un incontro con una vecchia amica col maggiore dei Divit infastidirà Sanem che durante una caccia al tesoro finirà in una buca nel bosco scatenando la preoccupazione di tutti i suoi colleghi. Emre dopo una dura discussione con suo fratello farà un violento incidente stradale.

Can e Sanem rimarranno bloccati in ascensore

Can e Sanem rimarranno chiusi in ascensore e questo evento sarà per loro l'occasione ideale per chiarirsi. I due decideranno di rimanere solo amici. Quando verranno liberati si accorgeranno che ormai è tardi per far fronte i loro impegni, proprio per questo motivo decideranno di trascorrere la notte insieme a casa di lui. Leyla avrà un duro confronto con Emre circa il suo losco comportamento con Can e di seguito ne parlerà con Osman ignara dei sentimenti che il ragazzo prova per lei. Ahyan e CeyCey decideranno di fare chiarezza sui loro sentimenti e instaureranno un rapporto d'amore e amicizia.

Il dolce risveglio a casa Divit

Sanem nel corso della notte avrà un incubo e il Divit la tranquillizzerà.

Successivamente le regalerà un ciondolo portafortuna e passeranno una tranquilla notte insieme. Il giorno seguente la giovane donna preparerà una colazione con tanto amore e l'uomo sembrerà apprezzare nonostante non sia un granché. I due, nonostante abbiano chiarito la loro situazione, decideranno di non arrivare in ufficio insieme per non alimentare maldicenze.

Arriverà però Mevkibe con un prelibato borek per Can e scatenerà la preoccupazione di sua figlia, impaurita dal fatto che la madre possa scoprire dove ha passato la notte. Dopo numerosi equivoci i due riusciranno a scampare il pericolo. Tutti i dipendenti infine si delizieranno con la prelibatezza di Mevkibe.

La nuova campagna pubblicitaria

In azienda si cominceranno a valutare nuove idee per il lancio della nuova campagna pubblicitaria di 'Compass sport', marchio per attrezzature da montagna e da campeggio. Essendo a corto di idee, i dipendenti decideranno di organizzare un campeggio con lo scopo di testare le attrezzature. Fabbri si recherà in azienda per chiedere a Sanem di cominciare a lavorare con lui alla realizzazione del profumo ma Can, infastidito, le negherà il permesso di potersi recare con l'uomo perché già impegnata nella realizzazione della sua campagna pubblicitaria. Fabbri allora le proporrà un incontro serale che la donna accetterà solo dopo aver assistito ad una telefonata di Can con la sua amica Gamze.

L'organizzazione del campeggio

L'azienda Divit si organizzerà per il campeggio al quale si presenterà anche Fabbri che sfiderà Can in alcune prove scatenando la gelosia dell'uomo nei confronti di Sanem. La donna gelosa della presenza di Gamze deciderà di organizzare una sorta di caccia al tesoro, ma una volta nel bosco finirà da sola in una buca. Tutti si preoccuperanno per lei, ma alla fine sarà Can a trovarla e a salvarla.

Emre si presenterà al campo, Sanem bacia Can

Verso sera si presenterà al campo anche Emre su consiglio di Aylin, forte del fatto di essere riuscito ad acquisire le azioni di sua madre. Una volta lì, avrà un terribile scontro con suo fratello che lo caccerà. Sconvolto per quanto accaduto, rimarrà vittima di un grave incidente stradale.

Intanto Aylin, approfittando dell'assenza dei dipendenti, piazzerà una telecamera nell'azienda di Can.

Durante la preparazione della campagna pubblicitaria, Sanem ubriaca bacerà Can: tuttavia, i due verranno visti da Cengiz. Poco dopo Can riceverà la telefonata dall'ospedale in cui lo informeranno del grave incidente di Emre. Can in ospedale, intimerà ad Aylin di non intromettersi più nella sua famiglia e la donna infastidita, prenderà accordi con Fabbri.