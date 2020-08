Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, delle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 agosto, Can Divit e Sanem Aydin si comporteranno come una coppia. Aylin Yükselen tramerà alle spalle della coppia e cercherà di scoprire qualcosa sul passato di Sanem. Inoltre si festeggerà l'anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe, ma durante la serata ci sarà un imprevisto.

Can e Sanem sono una coppia

Nella prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno Can e Sanem inizieranno ad assumere i comportamenti tipici di una vera coppia. Emre, mentre li vedrà intenti a cucinare, noterà il loro feeling e si preoccuperà che Sanem possa confessare la verità sul suo coinvolgimento nei sotterfugi che hanno favorito l'agenzia di Aylin.

Intanto quest'ultima progetterà un nuovo piano per mettere in cattiva luce Sanem, la quale racconterà a Osman e Ayhan quanto di bello è accaduto con Can. La mattina successiva in casa di Sanem entreranno nel vivo i preparativi per il catering destinato alla troupe che girerà lo spot ideato dalla stessa ragazza.

In ufficio Deren dirà a Sanem che potrà fare uno stage presso l'agenzia come copywriter, ma Cey Cey non sarà contento di questo. Aysun molto triste per la partenza di Muzaffer, in un momento di debolezza, confesserà a Melahat e Mevkibe di essere in affari con Cakal Ishan. Mentre sarà in allestimento il set per avviare le riprese dello spot scritto da Sanem, Mekvibe e Nihat cercheranno di capire come la ragazza sia riuscita a ripagare il loro debito.

Si festeggia l'anniversario di matrimonio tra Nihat e Mevkibe, ma succede un imprevisto

Secondo le anticipazioni di DayDreamer, Aylin andrà da Melahat a fare la manicure e in questa circostanza proverà a scoprire qualcosa sul conto di Sanem. I due innamorati non sospetteranno che Aylin sta tramando alle loro spalle.

Intanto Sanem si ritroverà nel set a ricoprire il duplice ruolo di attrice e regista. Tutto sembrerà andare bene, fino a quando verrà a conoscenza che insieme a lei ci saranno delle modelle bellissime. La possibilità di doversi confrontare con loro spingerà la ragazza a mandarle via, rendendole bruttissime, e al loro posto farà recitare Deren, Aylin e Ayhan.

Mevkibe e Nihat consiglieranno a Sanem di non intrattenere rapporti con Can, specie dopo che hanno visto quest'ultimo divertirsi con le modelle russe. Leyla sarà contenta per l'invito a pranzo ricevuto da Emre, ma ben presto si renderà conto che le cose non saranno come lei sperava. I genitori della di Sanem, intanto, non sapranno che la loro figlia è fidanzata e per tale motivo Can si proporrà d'informarli l. I genitori, però, fraintenderanno gli atteggiamenti della figlia.

Nihat in occasione dell'anniversario di matrimonio, organizzerà una sorpresa alla moglie. Sanem sarà intenta a lavorare sul suo primo testo, ma si accorgerà ben presto di come le cose saranno difficili, visto che ogni sua proposta verrà rispedita al mittente.

Questa circostanza diventerà motivo di litigio con Can, ma quest'ultimo presenzierà comunque alla festa per l'anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. Durante la serata ci sarà un imprevisto. Aylin e Deren avranno visioni contrapposte sullo spot della casa automobilistica, ma l'intervento di Can sarà importante per trovare un punto d'incontro.