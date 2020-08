Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera turca che in queste settimane sta appassionando un pubblico sempre più vasto di spettatori. Le anticipazioni della settimana che va dal 24 al 28 agosto 2020 rivelano che tra Can e Sanem ci sarà un netto riavvicinamento anche se la presenza di Gamze, una amica di vecchia data del fotografo, finirà per riaccendere nuovamente la gelosia della ragazza.

DayDreamer, anticipazioni 24-28 agosto 2020: Sanem viene ingannata da Fabbri e si licenzia

Nel dettaglio, le anticipazioni della settimana di DayDreamer dal 24 al 28 agosto rivelano che Sanem riuscirà a impossessarsi del documento costitutivo della società di Emre e Aylin.

E così, sentendosi forte, deciderà di tenere sotto scacco Emre, minacciandolo e chiedendogli di dire tutto a suo fratello nel giro di poche ore. A quel punto Emre sarà disperato e deciderà di chiedere aiuto a Leyla: adesso il loro obiettivo sarà quello di riuscire a recuperare quel documento finito nelle mani di Sanem.

Nel frattempo Mevkibe deciderà di candidarsi come presidente dell'associazione di quartiere e questa sua decisione finirà per inasprire ancora di più le rivalità con Aysun, soprattutto in vista del voto. E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di DayDreamer al 28 agosto rivelano che Sanem riceverà un pacco del tutto inaspettato e scoprirà che all'interno c'è un abito bellissimo e un bigliettino, dove le verrà chiesto di indossarlo il giorno del suo compleanno.

E così, quando arriverà il fatidico giorno, Sanem indosserà l'abito e si presenterà alla festa, dove però dovrà fare i conti con una brutta sorpresa. Il pacco regalo, infatti, non le è stato recapitato da Can (così come lei aveva creduto fin dal primo momento) bensì da Fabbri. A quel punto la tensione tra i due sarà palpabile e la ragazza, stufa del comportamento del noto imprenditore, prenderà una drastica decisione: intende licenziarsi dall'agenzia fotografica.

Sanem gelosa del rapporto tra Can e Gamze

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di DayDreamer dal 24 al 28 agosto rivelano che Can cercherà di fare il possibile per far tornare la ragazza in azienda, in vista anche della nuova campagna pubblicitaria "Compass sport". E alla fine riuscirà nel suo intento, visto che Sanem deciderà di tornare a lavorare con la Fikri.

Ma questo ritorno non sarà particolarmente felice, dato che alla nuova campagna pubblicitaria prenderà parte anche Gamze, una vecchia amica di Can. Tra i due, però, continuerà a esserci un rapporto di grande complicità e confidenza al punto che tali atteggiamenti finiranno per scatenare la gelosia di Sanem.