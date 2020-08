I nuovi appuntamenti con DaydDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5 si preannunciano densi di colpi di scena. Le anticipazioni turche rivelano che per Can e Sanem arriverà nuovamente il momento di mettere in discussione la loro già travagliata storia d'amore, complice la presenza della perfida e astuta Huma che proverà in tutti i modi a separare suo figlio dalla ragazza. Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Can chiederà a Sanem di diventare sua moglie e la risposta di Aydin non sarà positiva.

Gli spoiler di DayDreamer Turchia: Huma proverà a separare Can e Sanem in tutti i modi

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sulle puntate turche di Daydreamer, che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Huma proverà in tutti i modi a mettere zizzania tra Can e Sanem e approfitterà della presenza di Ceyda, proprietaria della Compass Sport, che si invaghirà del bel fotografo.

Complice il nuovo impegno dell'agenzia fotografica con la Compass Sport, Can e Ceyda trascorreranno molti momenti insieme, a stretto contatto e tale atteggiamento scatenerà le gelosie della bella Sanem, la quale dovrà fare in modo che il suo amato non finisca nella trappola architettata contro di lei da Huma.

Tuttavia Can non prova alcun tipo di sentimento nei confronti di Ceyda, dato che l'unica donna di cui è profondamente innamorato è soltanto la giovane Aydin. Ma il fotografo dovrà fare i conti con un clamoroso rifiuto che lo porterà a rimettere in discussione la sua relazione con Sanem.

Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

Il fotografo, infatti, vivrà malissimo il rifiuto da parte di Sanem della sua proposta di matrimonio.

Il giovane Divit avrà intenzione di convolare a nozze con la sua amata per poter mettere su famiglia assiemee quindi le chiederà di sposarlo, ma la risposta finale della ragazza non sarà positiva.

Un rifiuto che porterà Can ad allontanarsi un po' da Sanem: il fotografo, infatti, comincerà a pensare che il sentimento della ragazza nei suoi confronti non sia così forte e vero come lui ha sempre pensato nel corso dei mesi e tali riflessioni lo porteranno a voler stare un po' da solo e meditare.

Sarà l'ennesimo momento di crisi tra i due giovani innamorati.

Tuttavia gli spoiler di DayDreamer rivelano che il vero motivo di tale rifiuto avrà a che fare con Fabbri: il giovane Divit, infatti, non sa che Sanem ha stretto un patto con l'imprenditore e, in cambio della salvezza del fotografo, ha ceduto la formula del suo profumo.

Sanem si sente in colpa per non averlo detto a Can ed è per questo motivo che ha deciso di rifiutare la proposta di matrimonio. Invece Emre, consapevole della verità dei fatti, proverà in tutti i modi a far riappacificare i due amanti.