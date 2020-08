Nei prossimi appuntamenti della soap opera DayDreamer - le ali del sogno a coinvolgere i fan sarà un nuovo triangolo amoroso. Si tratta di quello formato da Osman (Ali Yagci), Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emre Divit (Birand Tunca).

Il secondogenito di Aziz farà i conti con l’ira del macellaio dopo aver deluso nuovamente la sorella di Sanem a causa di Aylin (Sevcan Yasar) che non vorrà rinunciare a lui per nessun motivo. Il fratello di Can scatenerà la furia di Osman quando discuterà con l'ex fidanzata per essersi presa dei giorni di ferie spacciandosi per malata.

DayDreamer, trame turche: Emre lascia Leyla a causa di Aylin

Le anticipazioni delle puntate dello sceneggiato che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche settimana dicono che Aylin non sarà disposta per nessun motivo a parlare soltanto di lavoro con Emre. La darklady, decisa a tornare tra le braccia del suo ex, farà di tutto per farlo allontanare da Leyla. Per riuscire nel suo intento la perfida donna ricatterà il figlio minore di Aziz per costringerlo quindi a mettere fine alla storia d’amore con la sua segretaria. Nello specifico Aylin farà presente ad Emre di poter far sapere a suo fratello che è stato lui a farle rimettere piede nella sua agenzia dopo aver convinto Enzo Fabbri a cederle il 20% delle azioni della Fikri Harika.

A questo punto Emre, per impedire alla sua ex fidanzata di entrare in possesso anche del suo pacchetto azionario ottenuto grazie alla madre (Huma), sarà costretto a lasciare Leyla. Quest’ultima troverà consolazione tra le braccia di Osman che, ancora innamorato della giovane, le farà sentire la sua protezione.

Il figlio minore di Aziz chiede alla sorella di Sanem di tornare a lavoro, Osman furioso

Il macellaio arriverà addirittura a scontrarsi con il figlio minore di Aziz. I due rivali non arriveranno alle mani grazie all’intervento di Leyla che eviterà il peggio. Per la precisione il fratello di Ayhan perderà le staffe nell’istante in cui Emre si presenterà nel quartiere della segretaria per chiederle di tornare a lavorare nonostante la loro brusca rottura.

Successivamente Osman, dopo aver cominciato a sperare di poter avere una possibilità con Leyla, sarà deciso a lottare per averla al suo fianco. Non appena acquisterà un auto grazie ad un ruolo ottenuto in un film, il macellaio troverà il coraggio di dichiararsi alla fanciulla. Scendendo nel dettaglio Osman inviterà la sorella di Sanem a considerare il fatto che potrebbe essere l’uomo giusto per lei. Purtroppo Emre e Leyla continueranno a dimostrare di amarsi. Nonostante ciò quest’ultima si prenderà del tempo a disposizione per dare una risposta a colui che continuerà a considerare il suo migliore amico. Inoltre la sorella di Sanem si vedrà costretta a rimettere piede alla Fikri Harika per aiutare Can a concludere un affare.