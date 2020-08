Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda mercoledì 26 agosto Fabbri regalerà a Sanem un vestito per il party aziendale e questo provocherà la gelosia di Can Divit. La giovane è convinta che il dono sia opera dell'uomo che ama, ma resterà molto delusa quando scoprirà la verità.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin, due giovani costretti a lavorare nella stessa azienda che si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. La loro relazione è in forte crisi da quando il fratello di Emre è venuto a conoscenza dei segreti della sua amata.

Spoiler, 26 agosto: Fabbri regala un abito a Sanem

Nelle scorse puntate abbiamo assistito al ritorno in azienda di Enzo Fabbri, famoso produttore di profumi che è da sempre interessato sia a Sanem sia ai suoi profumi. Per salvare la Fikri Harika dal fallimento, la giovane decide di vendere le sue fragranze in cambio di un accordo societario. L'uomo, però, sembra aver frainteso e inizia a corteggiare la donna. Pertanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 26 agosto, Fabbri regalerà un vestito in anonimo a Sanem in occasione del party aziendale. La sorella di Leyla è convinta che l'abito sia un dono di Can e lo indosserà con piacere. Inoltre, Sanem pensa che il maggiore dei Divit le abbia organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno, ma si renderà presto conto che è stata tutta opera di Enzo.

Intanto, durante la festa Fabbri inizierà a corteggiare la giovane e questo provocherà la gelosia di Can. A quel punto, il rapporto tra Divit e Aydin sembra ormai giunto al capolinea e il giovane le dichiarerà che ormai lui la vede come una qualunque impiegata della sua azienda. Nelle prossime puntate, vedremo che Sanem arriverà a licenziarsi non potendo più sopportare questa situazione.

Anticipazioni DayDreamer, 26 agosto: Mevkibe e Aysun in guerra a causa delle elezioni

Da quando Sanem ha respinto suo figlio Muzzaffer, Aysun è in continua guerra con Mevkibe all'interno del quartiere. Le due donne decidono di candidarsi come presidente dell'associazione e ancora una volta si troveranno a scontrarsi.

La situazione degenera quando si presenta una situazione di parità perché c'è una persona che non ha ancora votato. Si tratta proprio di Muzzaffer, il quale farà la differenza con il suo voto e si troverà in piena difficoltà. Aysun è convinta che, poiché si tratta di suo figlio, otterrà il voto che la porterà alla vittoria e potrà così ottenere la sua vendetta. Andando contro ogni pronostico, Muzzaffer decide di votare per Mevkibe, provocando l'ira di sua madre.