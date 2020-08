La Serie TV di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno a partire dalla seconda settimana del mese prossimo subirà una variazione di messa in onda. Le avventure del fotografo e dell’aspirante scrittrice il 7 settembre andranno in onda in prima serata su Canale 5 invece di andare in onda il pomeriggio, per lasciare così lo spazio alla nuova edizione di Uomini e Donne.

Le anticipazioni raccontano che Can Divit (Can Yaman) pur avendo deciso con Sanem Aydin (Demet Özdemir) di restare soltanto amici, dimostrerà di non aver smesso di amarla. In particolare il fotografo con un escamotage farà leggere alla fanciulla delle parole d’amore scritte appositamente per lei.

DayDreamer, trama del 7 settembre: Sanem contro Emre

Nel corso degli episodi numero 64, 65 e 66 che i telespettatori italiani potranno vedere sulla rete ammiraglia Mediaset, Sanem creerà un profumo speciale per Can con un fiore molto raro presente in primavera. Il fotografo dopo aver ricevuto il regalo della propria amata apparirà compiaciuto e felice, infatti non perderà tempo per usare la fragranza. Intanto alla Fikri Harika si scoprirà della presenza di una telecamera posizionata nell'ufficio del fotografo per rubare alcune idee. Tutti i dipendenti saranno parecchio agitati, quando partiranno le ricerche per scoprire chi è la spia che si nasconde nell'agenzia pubblicitaria.

Successivamente Sanem si presenterà a casa dei Divit per parlare con Emre: quest’ultimo negherà all'aspirante scrittrice di essere stato lui a far scomparire la sfera contenente la videocamera, quando gli dirà di averlo visto.

A questo punto la sorella di Leyla accuserà il secondogenito di Aziz di non aver smesso di tramare alle spalle di suo fratello. Emre chiederà a Sanem di tenere la bocca chiusa, e le dirà di non intromettersi in cose che non la riguardano. Il giorno successivo Sanem si recherà nell'ufficio di Can per dirgli la verità.

Leyla assalita dai sensi di colpa, Sanem legge la dedica scritta da Can

Sfortunatamente Sanem verrà a sapere che la sera precedente Emre ha raccontato al fotografo la storia della sfera. Scendendo nel dettaglio Can apprenderà che suo fratello ha promesso ad Aylin di non denunciarla se si sbarazzerà della telecamera nascosta.

Nel contempo Leyla dopo essersi confrontata sull'intricata vicenda con Sanem si sentirà in colpa nei confronti di Emre per avergli detto di essere una persona cattiva. Nello specifico la segretaria della Fikri Harika capirà di aver sbagliato a scagliarsi contro il proprio capo per aver continuato a fare del male a Can. Mevkibe riuscirà a inaugurare la biblioteca del quartiere con l’aiuto del fotografo, ma farà i conti con Aysun e Zebercet che cercheranno di sabotare l’evento distribuendo pane e salsiccia. Per terminare Can farà trovare una dedica per Sanem su un libro sulle Galapagos, luogo in cui l'Aydin vorrà un giorno andare.