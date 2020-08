La nuova settimana di programmazione di Daydreamer - Le ali del sogno, prenderà il via il prossimo lunedì 24 agosto quando su Canale 5 verranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta fino a venerdì 28 agosto. Le anticipazioni riguardanti le trame di quello che succederà rivelano che per i fratelli Divit arriverà il fatidico momento della resa dei conti finale. Can, infatti, riuscirà a scoprire tutte le malefatte che sono state perpetrate ai suoi danni da parte del fratello Emre e tra i due ci sarà un durissimo scontro.

Gli spoiler di Daydreamer 24-28 agosto 2020: Sanem viene invitata a cena da Fabbri

Nel dettaglio, infatti, le trame di Daydreamer al 28 agosto 2020 rivelano che Sanem entrerà in possesso dei documenti che attestano l'esistenza di una società segreta creata da Emre e Aylin, i quali sono sempre stati complici ai danni del fotografo.

A quel punto la ragazza minaccerà Emre: se non va subito da suo fratello, a dirgli la verità, ci penserà lei stessa a metterlo nei guai.

Peccato, però, che tali documenti ben presto spariranno: Sanem non sa che dietro questo 'furto' si cela lo zampino di Leyla, la quale è stata costretta dal suo capo a rubare la cartellina segreta. Nel frattempo gli spoiler di Daydreamer al 28 agosto rivelano che Sanem riceverà un pacco regalo del tutto inaspettato e scoprirà che all'interno c'è un abito bellissimo da sera e un bigliettino con un invito a cena.

La ragazza sarà al settimo cielo, perché è praticamente convinta che si tratti di un regalo da parte del suo amato Can ma non sa che dietro si cela lo zampino di Fabbri.

Le trame della soap opera turca, infatti, rivelano che nel momento in cui si presenterà al locale scoprirà l'amara verità e non ci penserà due volte ad andare via, amareggiata e delusa. Come se non bastasse, poi, Sanem deciderà anche di presentare le sue dimissioni in azienda: la ragazza deciderà di andare via e tornerà a lavorare all'interno della bottega di suo padre.

Can smaschera suo fratello Emre e ritorna da Sanem

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Daydreamer della prossima settimana rivelano che Leyla, sentendosi in colpa per il furto fatto a sua sorella, deciderà di portare tutti i documenti a Can, così da fargli conoscere la verità.

A quel punto il fotografo scoprirà gli inganni di suo fratello Emre: tra i due ci sarà una furiosa lite al termine della quale Can lo caccerà via dalla Fikri.

Con i documenti alla mano, inoltre, Can si renderà conto che Sanem è stata soltanto una pedina nelle mani di Emre e Aylin e che in realtà non aveva nessun tipo di colpa in tutta questa intricata vicenda. Ecco perché il fotografo proverà a farsi perdonare e a riconquistare di nuovo la sua fiducia.