I colpi di scena nella soap opera Daydreamer - Le ali del sogno non si fanno mai attendere. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, Aylin (Sevcan Yasar) ed Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) saboteranno lo spot prodotto alla Fikri Harika per Makinon. Il gesto della darklady e dell’imprenditore italo-francese causerà il licenziamento di Deren dall'agenzia pubblicitaria dei Divit.

La direttrice creativa quando rimarrà senza lavoro accetterà di aiutare Sanem Aydin (Demet Özdemir) a salvare la Fikri Harika, e far andare quindi in porto l’accordo sancito tra Can Divit (Can Yaman) e Makinon.

Daydreamer, spoiler turchi: Makinon contro Can a causa di Aylin ed Enzo

Gli spoiler degli episodi della serie tv turca che verranno trasmessi tra qualche settimana, svelano che Aylin su richiesta di Enzo Fabbri si impossesserà di una campagna pubblicitaria della Fikri Harika per Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi. Quest’ultimo si rivelerà essere in conflitto con l’imprenditore italo-francese. L’ex fidanzata di Emre però farà sentire in colpa Deren, quando le farà avere l’idea pensata da Sanem. La direttrice creativa non appena si accorgerà di essere stata ingannata dirà la verità a Can, nell'istante in cui la sorella di Leyla la accuserà di averle sottratto il suo progetto. Il primogenito di Aziz ancora su tutte le furie per il fatto che l’aspirante scrittrice abbia rifiutato la sua proposta di nozze, la inviterà a sostenere Deren.

La situazione prenderà una brutta piega quando Enzo presenterà lo stesso slogan realizzato per Makinon. A questo punto Deren verrà licenziata, non appena confesserà a Can di essere stata lei a mostrare le diapositive dello spot ad Aylin, invece Makinon si arrabbierà con il fotografo. In particolare quest’ultimo accuserà il figlio maggiore di Aziz di negligenza, e gli sottolineerà che non lavoreranno più insieme.

Deren chiede scusa a Sanem, il primogenito di Aziz appezza il lavoro del suo staff

Can con l’aiuto di Emre prenderà in considerazione l’idea di denunciare Aylin, quando tramite un filmato potrà dimostrare che è stata lei a rubare l’idea di Sanem. Successivamente mentre la darkady dopo aver ricevuto un assegno cospicuo da Enzo dovrà far perdere le sue tracce per un po’ di tempo, Sanem all'insaputa di Can contatterà Makinon: l'aspirante scrittrice vorrà far vedere all'imprenditore una nuova pubblicità.

Per riuscire nella difficile impresa, Sanem si servirà della complicità di Deren, e di tutti i dipendenti della Fikri Harika che si recheranno nella sua abitazione quando Makinon le concederà un’ultima possibilità.

Nel corso di una notte la sorella di Leyla realizzerà l’idea per il nuovo spot, e farà pace con la direttrice creativa nell’istante in cui le chiederà scusa. Inoltre Deren confesserà a Sanem che il progetto che aveva presentato in realtà le era stato suggerito da Aylin. Grazie alla sua sincerità la direttrice creativa si farà riassumere alla Fikri Harika, e Can apprezzerà molto il duro lavoro del suo staff.