Nelle prossime puntate di DayDreamer un imprevedibile personaggio porterà alla luce l'accordo che Sanem ha stipulato con Enzo Fabbri: la ragazza, infatti, gli chiederà di ritirare la denuncia per aggressione ai danni di Can e lei in cambio gli darà la ricetta del suo profumo. Successivamente ci saranno altri loschi affari in cui Fabbri sarà coinvolto, tra cui la sottrazione dell'idea che la Fikri Harika ha pensato per la campagna pubblicitaria di Makinon, per poi essere utilizzata dall'imprenditore per un suo profumo. Questi avvenimenti daranno l'inizio a un'intensa storyline.

Myne si dissocia dai complotti di Fabbri con Aylin

Fabbri, infatti, non avrà la più pallida idea che proprio la sua socia Myne sarà pronta a giocargli un tiro mancino. Infatti, dopo che avrà compreso che l'imprenditore ha rubato l'idea dello spot a Can, sarà sempre più decisa a non essere coinvolta nelle sue combutte con Aylin.

Myne e Fabbri si scontreranno furiosamente e dopo il litigio la donna farà di tutto pur d'incastrare il suo socio. Per questo motivo andrà alla ricerca dei documenti che testimoniano il furto dello spot alla Fikri Harika. Una volta trovati deciderà di consegnare tutto alla polizia.

Can scopre che Sanem ha ceduto il suo profumo a Fabbri

Successivamente Myne si metterà in contatto con Can, comunicandogli che a breve Fabbri e Aylin potrebbero essere arrestati.

Gli parlerà dei documenti trovati, citandone anche uno che ha come protagonista Sanem: un documento totalmente legale in cui la ragazza cede all'imprenditore il metodo di preparazione del suo profumo.

Questa notizia a Can gli farà tornare in mente un discorso che Sanem ha ripreso più volte nei giorni precedenti.

Ripenserà a quei momenti in cui la ragazza gli diceva che doveva parlargli di "qualcosa di molto importante". Il fotografo capirà che Sanem voleva raccontargli del contratto e questo fatto lo porterà anche a comprendere perché la giovane ha deciso di rifiutare la sua proposta di matrimonio.

Can non vuole avere più niente a che fare con Sanem

Can andrà su tutte le furie, ma non se la prenderà subito con Sanem. In primis si recherà da Fabbri, con cui avrà un furioso litigio, durante il quale gli strapperà davanti agli occhi il contratto stipulato con Sanem. Successivamente si arrabbierà pure con Emre, nel momento in cui scoprirà che il fratello è sempre stato al corrente di tutto. Can avrebbe preferito che gli avesse comunicato ciò che stava combinando la ragazza per farlo uscire di prigione.

La rabbia porterà il fotografo a decidere di prendersi un momento di riflessione, per questo motivo si recherà nella casetta nel bosco, ma verrà raggiunto da Polen, pronta a mettere in atto i suggerimenti dati da mamma Huma: provare a sedurre Can, in maniera tale da indurlo ad allontanarsi da Sanem.

Anche quest'ultima raggiungerà il fotografo presso la casetta e rimarrà scioccata quando lo vedrà in compagnia di Polen, ma non potrà immaginare che l'attenderà qualcosa di peggio. Can si arrabbierà furiosamente per tutte le bugie che gli ha detto, per tale ragione gli dirà che non vuole avere più niente a che fare con lei.