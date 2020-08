Demet Özdemir la protagonista assoluta della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno continua ad essere al centro del Gossip, insieme a Can Yaman. Oltre ad appassionare i telespettatori con la storia d’amore di Sanem Aydin e Can Divit, i due attori fanno parlare di loro da parecchi mesi per la forte intesa nata sul set dello sceneggiato.

A fare chiarezza sul rapporto con l’interprete del ribelle fotografo, ci ha pensato proprio Demet Özdemir. Quest’ultima ha risposto in modo negativo a tutti coloro che si chiedono da diverso tempo se lei e Can Yaman si amano, poiché sarebbe tornata single da poco dopo essere stata a un passo dalle nozze.

L’attrice precisamente sulla rivista Tv Sorrisi e Canzoni infatti ha fatto soltanto degli apprezzamenti sul collega, e si è lasciata andare a delle rivelazioni sulla sua vita privata.

Demet Özdemir spende delle belle parole nei confronti di Can Yaman

Demet Özdemir e Can Yaman i due protagonisti della serie tv DayDreamer hanno un legame speciale anche nella vita di tutti i giorni, oltre a far trasparire la loro complicità attraverso i teleschermi. Nonostante parecchie volte gli interpreti di Sanem Aydin e Can Divit hanno smentito di essere una coppia, non hanno mai nascosto di essere amici. Di recente si è espressa in merito l’attrice 28enne, che si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sulla nota rivista dedicata al mondo della televisione italiana Demet ha speso delle belle parole nei confronti del collega, e suo partner nella telenovela turca che sta occupando i caldi pomeriggi estivi di Canale 5. Per iniziare l’attrice ha dichiarato: “Can ha davvero un’anima. Non è un attore superficiale.

Si cala completamente nel personaggio”.

A questo punto colei che impersona il ruolo dell’aspirante scrittrice ha anche sottolineato che lei e il sex symbol che sta spopolando in Italia hanno un ottimo dialogo. Sempre riferendosi al rapporto instaurato con l’interprete di Can Divit, l’attrice ha anche precisato che mentre recitano si ascoltano molto poiché tra di loro vi è un totale scambio di energia.

L’interprete di Sanem Aydin parla della madre: ‘Siamo donne forti’

Successivamente Demet Özdemir si è soffermata a parlare anche della sua carriera, rivelando di aver iniziato a lavorare facendo la ballerina. L’attrice oltre a raccontare che il sogno di sua madre sarebbe quello di vederla diventare un avvocato, non ha nascosto di essere molto coraggiosa: “Mia madre e io siamo donne di grande fede, donne forti. Abbiamo avuto problemi e difficoltà ma non ci siamo mai sentite deboli”.

Riguardo alla sua situazione sentimentale invece Demet ha preferito non proferire parola. Prima delle riprese di DayDreamer però l’attrice era fidanzata con Seçkin Özdemir, uno dei volti della serie tv Come sorelle in onda su Canale 5 da mercoledì 8 luglio 2020.

A quanto pare la rottura tra i due attori sarebbe avvenuta a causa degli impegni lavorativi di entrambi, che non gli hanno permesso di viversi nel migliore dei modi il loro amore.