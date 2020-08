Le condizioni di Eliana Michelazzo destano preoccupazione. L'ex agente di Pamela Prati, tramite un'intervista rilasiata all'agenzia di stampa Adnkronos, ha riferito di essere stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. La diretta interessata, dopo aver dichiarato di essere positiva al Coronavirus, ha aggiunto di essersi svegliata con del "sangue in gola".

Il racconto della Michelazzo

Eliana Michelazzo, al ritorno da una vacanza in Sardegna, è risultata positiva al coronavirus. La 40enne la scorsa notte è stata ricoverata d'urgenza presso l'azienda sanitaria Gemelli di Roma. La diretta interessata ha raccontato all'agenzia di stampa Adnkronos: "Sono stata portata con l'ambulanza al pronto soccorso".

Michelazzo ha proseguito il suo racconto quasi in lacrime: "Mi sono svegliata con il sangue alla gola e affanno". Di conseguenza l'ex protagonista di Uomini e donne ha deciso di chiamare il 112. Nella giornata di ieri, Eliana sul suo profilo Instagram raccontava di essere stata in vacanza in Costa Smeralda con i suoi amici e di avere frequentato il Billionaire.

La giovane aveva spiegato che, al rientro da Olbia, non è stata sottoposta ad alcun tampone o test sierologico. Una volta rientrata nella Capitale, Eliana ha deciso di fare un tampone per verificare se avesse contratto o meno il Covid-19. All'arrivo dell'esito è arrivata la doccia gelata per Michelazzo. In merito alle sue condizioni di salute, la diretta interessata ha spiegato di non avere molti sintomi: la febbre era assente, ma si sentiva spossata e non sentiva più odori e sapori.

'Al Billionaire la gente era ammassata'

Alla Adnkronos Eliana Michelazzo ha anche raccontato cosa accadeva al Billionaire di Porto Cervo. La diretta interessata ha ammesso di aver frequentato il locale la sera di Ferragosto, per cenare con alcuni amici. Successivamente la comitiva è scesa in discoteca e la prima cosa che si percepiva era un caldo pazzesco, ha affermato la 40enne.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione che si era presentata davanti ai suoi occhi: "La gente era ammassata, non si respirava, si sudava". Assalita da un attacco d'ansia, Michelazzo aveva deciso di mettersi in un angolo. Nell'intervista la giovane ha lamentato il fatto che negli altri locali della Costa Smeralda il distanziamento veniva rispettato, ma al Billionaire era inesistente.

L'ex agente ha rivelato di ricordare che, ogni tanto, veniva spruzzata una ventata gelida sulle persone che si trovavano in pista. Infine, Eliana ha concluso il suo racconto: "Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus in tutto il locale".