Ogni occasione sembra essere buona per gli hater per attaccare Emma Marrone. Dopo che ha pubblicato la surreale conversazione che ha avuto su Instagram con un fan un po' irrequieto, l'artista ha deciso di replicare a una nuova accusa che qualcuno le ha mosso sotto un suo post su Instagram. A chi l'ha attaccata dicendo che utilizza Photoshop per modificare gli scatti che condivide sul suo profilo, la cantante ha risposto con un commento pungente e ironico al tempo stesso.

Il nuovo attacco a Emma Marrone sui social

Sono passati pochi giorni da quando Emma Marrone ha "sbugiardato" un hater su Instagram, che già si deve raccontare di un ennesimo botta e risposta al veleno tra la cantautrice e un follower un po' polemico.

Sotto la foto che la pugliese ha pubblicato sul suo profilo nella giornata del 4 agosto, un commento in particolare ha catturato l'attenzione della diretta interessata: quello di un fan che contestava l'eccessiva lunghezza delle sue gambe e l'accusava di aver modificato lo scatto con Photoshop.

A spiegare come mai nell'immagine in questione sembra molto più alta di quello che è realmente, è stata la stessa "Brown" nella piccata risposta che ha dato a quello che lei definirebbe un "odiatore" della rete.

"Non lo so usare. Mi hanno scattato una foto dal basso. Tutti vorrebbero degli amici che sanno scattare belle foto", ha fatto sapere la cantante.

Amore e odio tra Emma Marrone e i follower

Chi segue con affetto Emma Marrone sin dai suoi esordi ad Amici, sa benissimo che non è la prima volta che si trova a dover rispondere agli attacchi che riceve sui social network.

Da quando è famosa, infatti, la salentina ci ha messo spesso la faccia per replicare agli insulti che riceveva su Instagram o su Twitter, da quelli che lei stessa ha definito in varie occasione gli "odiatori del web".

Sebbene sia amata da migliaia di persona da oltre dieci anni, Emma è spesso presa di mira dalle critiche di chi non la apprezza e non perde occasione per puntarle il dito contro pubblicamente.

Nel recente passato, ad esempio, la cantante è stata contestata per aver indossato delle pellicce in una vacanza sulla neve (gli animalisti non credevano fossero ecologiche), per come pulisce casa, per la musica che ascolta e per come utilizza i social.

L'artista si è sempre esposta in prima persona per difendersi dalle offese e, quando ce n'era bisogno, ha dimostrato con i fatti che la stavano insultando ingiustamente.

Emma Marrone pronta a esordire ad X Factor

Tra una risposta piccata e l'altra, Emma Marrone non ha ancora iniziato le sue vacanze estive. In queste settimane, infatti, l'artista ha lavorato a due progetti molti importanti che vedranno la luce tra fine agosto e settembre.

Si sa che la pugliese è uno dei nuovi giudici di X Factor: lei assieme a Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton stanno selezionando i ragazzi e le band nelle audizioni che saranno trasmesse su Sky a partire dal prossimo mese.

Tra qualche settimana, inoltre, la "Brown" tornerà sulle scene musicali con un nuovo singolo. Come ha anticipato lei stessa in una recente intervista al Corriere della sera, alla fine del mese di agosto verrà pubblicata una canzone che andrà ad arricchire il suo ultimo disco "Fortuna".

Ancora non si sa molto del brano in questione, ma qualche giorno fa la 36enne ha girato il videoclip ufficiale in diverse location vicino Roma, tra le quali una spiaggia di notte.

I fan di Emma, dunque, non devono far altro che attendere pochi giorni prima di poter riascoltare la voce della loro beniamina e poi poterla vedere all'opera dietro al bancone dei giudici di X Factor.