Fabrizio Corona nei giorni scorsi ha richiesto ai giudici un permesso per poter andare alla festa di compleanno di suo figlio, ma non è riuscito a ottenerlo. Nonostante la delusione per non aver ottenuto ciò che sperava, il papà di Carlos Maria ha spiegato ai suoi follower che ha trovato una soluzione per poter partecipare alla festa di suo figlio, senza infrangere la legge. L'ex re dei paparazzi farà la sua prima diretta Instagram da casa sua e si collegherà con il locale in cui verrà festeggiato il diciottesimo compleanno di Carlos.

Fabrizio Corona non potrà andare alla festa di Carlos

Fabrizio Corona, nella giornata di martedì 4 agosto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale ha spiegato di aver richiesto nei giorni scorsi un permesso per poter prendere parte insieme alla sua famiglia e ai suoi amici alla festa di compleanno di Carlos.

I festeggiamenti per il figlio saranno per un evento importante, trattandosi della festa per il raggiungimento della maggiore età. Nel video sui social, Fabrizio ha ricordato che Carlos Maria ha avuto un'infanzia difficile per via dell'assenza di suo padre per diversi anni: ''Purtroppo il magistrato di sorveglianza non mi ha dato il permesso di partecipare e io rispetto le regole che mi vengono imposte, ma noi festeggeremo lo stesso perché Carlos merita una festa unica e indimenticabile''.

La prima diretta Instagram di Fabrizio Corona sarà l'8 agosto

Fabrizio Corona non si è abbattuto nonostante il 'no' ricevuto e ha trovato una soluzione per aggirare l'ostacolo di non poter presenziare al party organizzato per il figlio al locale 'La Favola Beach' in provincia di Torino.

Fabrizio ha spiegato che all'evento saranno presenti i parenti, gli amici, Nina Moric e tutte le persone care a Carlos, aggiungendo: ''Ci sarò anch'io, non potrò partecipare lì fisicamente, ma non posso mancare ad un evento così importante e per la prima volta, non l'ho fatto mai fino adesso, mi collegherò via Instagram.

Farò la mia prima diretta via Instagram e visto che non mi è dato modo di partecipare fisicamente, parteciperò virtualmente alla festa dei diciotto anni di mio figlio Carlos Maria''.

Il messaggio di Fabrizio Corona non è polemico

Fabrizio Corona, nella giornata di mercoledì 5 agosto ha voluto fare delle precisazioni attraverso le storie Instagram.

In particolar modo, l'imprenditore ha precisato che quanto ha pubblicato il giorno precedente non voleva essere un messaggio polemico a causa di non aver ottenuto un permesso per prendere parte alla festa di Carlos Maria. Fabrizio ha detto che una volta avrebbe reagito in un altro modo, ma oggi cerca di rispettare le regole e riflettere prima di agire. L'imprenditore ha voluto ringraziare anche i follower per il sostegno che gli hanno dimostrato attraverso i messaggi ricevuti. Non resta che attendere sabato 8 agosto per vedere la prima diretta social di Corona.