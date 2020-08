Giovanna Abate ha rilasciato un'intervista a SuperguidaTv. L'ex tronista di Uomini e donne ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Inoltre, ha smentito un ipotetico ritorno di fiamma con Sammy Hassan e di avere avuto degli incontri con Davide Basolo.

Giovanna Abate è reduce da una delusione d'amore. La 25enne romana era uscita da Uomini e donne scegliendo Sammy Hassan. Una volta uscita dal programma però, la conoscenza tra i due è durata solamente qualche giorno a causa delle numerose incompatibilità caretteriali.

L'ex tronista non ha rivisto il suo corteggiatore

A SuperguidaTv Giovanna Abate ha fatto chiarezza sugli ultimi pettegolezzi che l'hanno coinvolta.

L'ex tronista di Uomini e donne ha precisato che tra lei e Davide Basolo non c'è stato alcun incontro amoroso. La diretta interessata ha dichiarato: "Si tratta di segnalazioni non vere". La giovane ha spiegato che quando ha letto determinate notizie sul suo conto si è fatta una bella risata.

Insomma, Giovanna Abate non ha avuto alcun ripensamento su Davide Basolo. Nonostante l'ex corteggiatore di Uomini e donne sembrava le avesse rubato il cuore, la 25enne non è disposta a fare alcun passo indietro. Al contrario Giovanna sembra intenzionata a restare single quest'estate. Abate in questi giorni si trova in vacanza con la sua famiglia e non ha nessuna intenzione di trovarsi un fidanzato.

La giovane non ha escluso che in futuro non possa partecipare a un reality show.

La diretta interessata ha spiegato che le sono sempre piaciute le sfide. A proposito dell'uomo della sua vita, la giovane non ha disdegnato neanche un ipotetico trono-bis.

Giovanna sull'addio con Sammy: 'Amaro in bocca'

Nell'intervista con SuperguidaTv Giovanna Abate non ha potuto fare a meno di parlare della breve storia avuta con Sammy Hassan.

La 25enne ha subito chiuso all'ipotesi di un ritorno di fiamma con il corteggiatore di origini egiziane. Successivamente con rammarico la giovane ha ammesso che lei aveva cominciato a credere nel rapporto con Sammy, ma quest'ultimo non aveva le stesse prospettive. Abate ha confidato di non essere in grado di descrivere con un aggettivo la conoscenza con Hassan, poiché non ha ricevuto alcuna emozione: "Amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme".

L'ex tronista di Uomini e donne si è detta convinta che solo lei aveva delle aspettative per questa relazione mentre dall'altra parte non c'era alcuna intenzione.

Chissà se dopo le nuove dichiarazioni di Giovanna Abate non arriveranno delle nuove affermazioni da parte dell'ex corteggiatore di Uomini e donne. D'altronde il vocalist non si è mai tirato indietro dal fornire la sua versione dei fatti.