Non c'è nessun riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: a ribadire il periodo di crisi che i Damellis stanno vivendo è stata la bella influencer in alcuni video che ha pubblicato il 22 agosto su Instagram. Per giustificare la sua scarsa attività social dell'ultimo periodo, la giovane ha raccontato che si sta facendo coccolare dalla famiglia, esattamente come l'ex (?) fidanzato, che da qualche giorno è con mamma e papà in Sicilia.

Le ultime parole di Giulia De Lellis sulla relazione col 'Dama'

Negli ultimi due giorni Giulia De Lellis si è fatta viva pochissimo sui social network, spingendo gran parte del suoi fan a preoccuparsi per lei.

In alcuni storie che ha caricato il 21 agosto sul suo profilo Instagram, però, la giovane ha rassicurato i follower sia sul suo stato di salute, che sul momento particolare che sta affrontando nel privato.

Dopo aver sottolineato di stare bene (la ragazza si trova in Sardegna, dove si sono registrati casi di coronavirus), l'influencer ha motivato la sua assenza dal web tirando in ballo la sua intricata situazione sentimentale.

"Io sto bene, certo non è un periodo wow e non ve lo nascondo", ha fatto sapere la 24enne, confermando ancora una volta che la storia d'amore con Andrea Damante è in profonda crisi.

Il consiglio che la ragazza si è sentita di dare a chi come lei sta vivendo giornate difficoltose in amore è il seguente: "Quando avete questi periodi no, state con la vostra famiglia.

È la soluzione a tutto".

Andrea Damante malinconico senza Giulia De Lellis

Se Giulia De Lellis si trova in Sardegna da una decina di giorni in compagnia di parenti e amici stretti, Andrea Damante ha preferito lasciare l'isola dopo Ferragosto per rifugiarsi tra gli affetti più cari.

Come dimostrano alcune storie pubblicate su Instagram, il dj in questo periodo si trova in Sicilia in compagnia di mamma e papà, gli unici che il ragazzo ha voluto vicino in un momento così delicato della sua vita privata.

La signora Valentina, in particolare, ha ripreso il figlio su un dondolo mentre intona una canzone malinconica con la chitarra. Sembra proprio che l'ex tronista di Uomini e Donne non stia vivendo un'estate molto felice e questo dipenderebbe dalla profonda crisi che ha colpito la sua relazione con l'influencer romana.

Quest'ultima, nonostante i dissapori nel privato, sta continuando a divertirsi tra cene al ristorante e giornate in barca con i suoi compagni d'avventura.

Ancora nubi tra Giulia De Lellis e Andrea

I problemi che sono nati tra loro, poco più di un mese fa, stanno incidendo un bel po' sul prosieguo delle vacanze di Giulia e Andrea: entrambi i ragazzi sono poco attivi sui social network e non si sforzano di mostrarsi sorridenti o particolarmente felici negli scarsi contenuti che pubblicano su Instagram.

Giulia De Lellis si è sbilanciata nuovamente sul periodo negativo che sta vivendo nel privato, specificando che solo l'affetto dei familiari la sta aiutando un po' ad affrontare le difficoltà del momento.

Terminata l'estate, sarà interessante capire come si comporteranno i Damellis. I fan sono divisi sull'argomento: c'è chi è convinto che al rientro in città i due faranno pace, ma c'è anche chi sostiene che questa storia d'amore sia ormai agli sgoccioli e che presto i due annunceranno la rottura.

È da circa un mese che Damante e la fidanzata fanno vite separate: da quando il governo ha imposto la chiusura delle discoteche e dei locali all'aperto dove il dj suonava, le sue vacanze sono state prima con gli amici in barca (in Sardegna, dove soggiorna tutt'ora Giulia con i parenti) e poi in Sicilia con mamma e papà.