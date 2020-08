Solo poche settimane fa, Andrea Damante e Giulia De Lellis avevano ufficializzato sui social il ritorno di fiamma. Adesso, però, secondo le ultime indiscrezioni di Gossip, potrebbero essersi di nuovo lasciati. Sembra che il dj abbia incontrato in un locale l'ex fidanzata Claudia Coppola, anche se l'entourage di quest'ultima ha chiarito che si è trattato solo di una banale coincidenza.

I Damellis si erano riavvicinati già durante il periodo del lockdown che avevano deciso di trascorrere insieme a casa di lei a Pomezia. L'influencer Deianira Marzano, però, sostiene di essere stata informata da una persona del mondo dello spettacolo della nuova separazione tra Giulia e Andrea.

Potrebbe essere nuovamente finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Deianira Marzano ha chiarito sui social che l'informazione ricevuta sul conto di Andrea Damante e Giulia De Lellis non può essere definita "veritiera" perché: "Non l'ho vista con i miei occhi". Al momento, i diretti interessati non sono intervenuti per smentire e nemmeno per confermare gli ultimi rumors sulla loro storia d'amore.

Inoltre, pare che in questi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne abbia frequentato gli stessi locali in cui si trovava Claudia Coppola, la sua compagna prima del ritorno di fiamma con Giulia. I collaboratori della dj ci hanno tenuto a precisare che sono stati incontri fortuiti, rispedendo al mittente le accuse che già definivano Claudia come una sorta di approfittatrice pronta ad immortalarsi negli stessi posti in cui si trova Andrea per guadagnarne in popolarità e visibilità.

La storia d'amore tra l'influencer Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis circa un anno fa ha pubblicato il suo primo libro, "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" nel quale ha parlato anche della sua storia d'amore con Andrea Damante, rottura compresa.

Quando diversi mesi fa arrivò l'annuncio della separazione, l'influencer rilasciò un'intervista a Silvia Toffanin durante il programma Verissimo, raccontando la sua verità.

Giulia in più di un'occasione ha sottolineato che Andrea l'ha tradita, spiegando (anche nel suo libro) qual è stata la sua reazione quando ha letto i messaggi che il fidanzato si scambiava con altre donne. Ad esempio, ha evidenziato che in un'occasione per dispetto ha ridotto a brandelli gli abiti del fidanzato e gli ha rotto anche la PlayStation.

Tornando al presente, sembra che ci sia nuovamente una certa distanza tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma fino ad ora nessuno dei due ha fatto chiarezza sui rumors che parlano di un'altra crisi di coppia in corso.