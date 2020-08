Da alcune settimane i siti di Gossip riportando indiscrezioni su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo che il giovane ha smentito la crisi con la fidanzata tramite le pagine di Chi, nelle scorse ore è toccato a lei esporsi su Instagram per fare un po' di chiarezza. L'influencer ha fatto sapere che lei e il compagno stanno vivendo un periodo particolarmente delicato, nel quale provano a capire e accettare le tante cose che stanno cambiando.

Giulia De Lellis prova a rassicurare i fan

"Sono tutte cavolate", ha detto Andrea Damante a Chi in merito alle voci che lo vorrebbero in crisi o addirittura prossimo alla rottura con Giulia De Lellis.

Lei, dopo essere rimasta in silenzio per giorni, ha deciso di usare i social network per aggiornare i fan sulla sua chiacchierata situazione sentimentale.

Rientrata a Milano dopo quasi un mese e mezzo d'assenza, la romana ha deciso di fare delle Stories per smentire gran parte delle notizie che sono circolate sulla sua storia d'amore nell'ultimo periodo.

"Volevo farvi vedere che la Playstation è intatta e anche i vestiti di Andre sono tutti nell'armadio", ha esordito l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nello sfogo che molti siti sanno riportando in queste ore.

La giovane ha fatto riferimento alla reazione istintiva che ha avuto un paio d'anni fa quando ha scoperto i primi tradimenti del fidanzato: nel suo primo libro, infatti, Giulia ha raccontato di aver distrutto la Playstation della sua dolce metà e di aver fatto a brandelli abiti e scarpe firmati.

La situazione fra Giulia De Lellis e Damante

I rumors che sono circolati sul web su una possibile crisi in corso tra i "Damellis", però, non sono del tutto infondati. Nelle IG Stories che ha pubblicato oggi, infatti, la bella romana ha di fatto ammesso che tra lei e il compagno sta succedendo qualcosa ma, prima di fare annunci ufficiali, entrambi vogliono capire bene che ne sarà del loro rapporto.

"Sicuramente è un momento un po' particolare, non semplice. In questo periodo siamo tutti e due un po' tristi e non ci va di raccontarci", ha fatto sapere Giulia De Lellis questa sera.

Chi nei giorni scorsi ha sostenuto che tra l'influencer e il dj ci sarebbe maretta per svariati motivi, dunque, non si sbagliava del tutto: la diretta interessata, infatti, ha confermato il distacco naturale che c'è stato tra lei e Damante, ma non ha voluto rendere pubbliche le ragioni.

"Come sempre condividerò tutto con voi, ma non date retta a chi dà notizie senza sapere nulla. Quando me la sentirò, vi racconterò tutto. Ora stiamo cercando di capire i tanti cambiamenti che ci sono stati ultimamente", ha aggiunto la ragazza sul suo profilo Instagram.

Futuro incerto per Giulia De Lellis e Andrea Damante

La romana ha anche aggiornato i suoi tantissimi fan sull'ultimo incontro che c'è stato tra lei e Andrea poche ore prima: "Io sono a casa a Milano, lui è partito perché ha una serata, ma ci siamo salutati prima che andasse. Diciamo che va tutto bene, state tranquilli".

Le parole con le quali Giulia ha descritto la sua attuale situazione sentimentale, da un lato hanno rassicurato i sostenitori della coppia, ma dall'altro hanno alimentato le chiacchiere su una crisi che la giovane non ha smentito categoricamente nello sfogo che ha pubblicato su Instagram questo 5 agosto.

Giulia De Lellis, inoltre, non ha fatto alcun accenno al gossip secondo il quale sarebbe in forte attrito con la suocera: il blog Very Inutil People sostiene che la prossima settimana l'influencer non dovrebbe partecipare alle nozze di un parente di Damante proprio perché non sarebbe in buoni rapporti con la madre di quest'ultimo.