Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al centro dei Gossip da qualche settimana dopo la fine della loro relazione. Nella giornata di mercoledì 12 agosto, il sito Giornalettismo ha riportato un articolo in cui viene fornito il nome del nuovo ragazzo che starebbe frequentando l'influencer romana. Il nuovo flirt di Giulia De Lellis: sarebbe Carlo Beretta, figlio del proprietario dell'azienda omonima di armi.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta avrebbero un flirt

Come riportato nell'articolo del sito Giornalettismo, Giulia De Lellis sarebbe ospite nella villa della famiglia Beretta in Toscana. Carlo è l'ex fidanzato di Dayane Mello e sta trascorrendo qualche giorno in compagnia della sua famiglia e della De Lellis.

In una storia Instagram Giulia avrebbe indossato la camicia di Beretta, dopo aver fatto un bagno in piscina e pochi secondi dopo la storia sarebbe stata rimossa. Dopo aver comunicato qualche giorno fa ai suoi follower di essere in un periodo di riflessione con Andrea Damante, l'influencer romana potrebbe aver trovato un nuovo amore in Carlo. Nella giornata di mercoledì 12 agosto è stato pubblicata una dichiarazione del dj veronese riguardo al periodo difficile che sta vivendo con la De Lellis.

Le dichiarazioni di Andrea Damante sul rapporto con Giulia De Lellis

Sul nuovo numero di Chi, sono state riportate le parole dell'ex tronista in merito alla sua storia d'amore con Giulia: ''Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno''.

Andrea Damante ha spiegato di essere in un periodo di pausa con la De Lellis e soltanto il tempo farà capire ai Damellis se possano avere il lieto fine. Anche Giulia De Lellis aveva raccontato ai suoi fan di trovarsi in un periodo di pausa e riflessione con il dj: ''Ve ne parlerò al momento giusto, per ora ci siamo fermati''.

Giulia e Andrea si erano riavvicinati a febbraio, durante la settimana della moda milanese e dopo aver ufficializzato sui social il loro ritorno insieme non erano mai apparsi separati.

La nuova crisi fra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno provato a ritornare insieme dopo l'ennesima rottura, ma non ce l'hanno fatta a proseguire la loro storia d'amore.

Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla rottura fra i due. A fine luglio c'erano stati gossip in rete riguardo alla ex fidanzata del dj veronese, Claudia Coppola, che si trovava negli stessi luoghi di Andrea Damante, ma non si è mai parlato di nessun tradimento e non c'è stata mai nessuna certezza su cosa abbia portato i Damellis a prendersi una pausa di riflessione. L'unica certezza, al momento, sarebbe la vacanza di Giulia a casa della famiglia Beretta.