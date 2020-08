A un paio di giorni dallo sfogo che Giulia De Lellis ha avuto sui social network in merito alla sua chiacchierata situazione sentimentale, un nuovo rumors sta impazzando su questa vicenda. Come riporta il blog Gossip e Tv in queste ore, la madre di Andrea Damante si è esposta su Instagram per elogiare la bellezza dell'influencer. Non ci sarebbe alcuna maretta, dunque, tra la romana e la suocera, come alcuni avevano sostenuto di recente per motivare il gelo che è calato tra i Damellis.

La madre di Damante si complimenta con Giulia De Lellis

Sono passati pochi giorni da quando il blog Very Inutil People ha messo in giro il rumors secondo il quale Andrea Damante e Giulia De Lellis si sarebbero allontanati anche a causa del rapporto conflittuale che lei avrebbe con la suocera.

Voci di corridoio, inoltre, avevano parlato del fatto che la romana non avrebbe partecipato alle nozze di un parente del fidanzato anche per evitare di incontrare la madre di lui.

Nelle ultime ore, però, è successa una cosa che andrebbe a smentire l'indiscrezione appena riportata.

La mamma del dj siciliano, infatti, ha usato Instagram per complimentarsi con la nuora e con il suo aspetto sempre impeccabile.

"Bellissima come sempre", ha scritto la signora Valentina sotto all'ultima foto che l'influencer ha pubblicato sul suo profilo, quella nella quale la si vede posare con addosso un vestito bianco di un noto marchio di moda.

Visto il commento che la donna ha fatto pubblicamente a favore della fidanzata di suo figlio, sarebbero quindi da escludere eventuali attriti tra le due.

La versione di Giulia De Lellis sulla crisi di coppia

La notizia del complimento che la suocera le ha fatto su Instagram, è arrivata pochi giorni dopo che Giulia De Lellis ha commentato le tante chiacchiere che sono state fatte sulla sua vita privata di recente.

Dopo aver letto i moltissimi articoli che sono stati scritti su una presunta crisi in corso tra lei e Damante, la giovane ha scelto di rendere pubblica la sua versione dei fatti in una serie di Stories che ha caricato sul suo account l'altra sera.

"Volevo mostrarvi che la Playstation e i vestiti di Andre sono ancora intatti. Diciamo che è un momento un po' particolare, siamo entrambi tristi e non abbiamo voglia di raccontarci o di capire. Sono cambiate tante cose ultimamente e ci serve tempo. Però state tranquilli, va tutto bene. Io sono a casa a Milano, lui è partito perché ha una serata ma ci siamo salutati prima".

Questo è una parte del discorso che l'influencer ha fatto agli allarmati fan non più di due giorni fa sui social, ma se il suo intento era quello di tranquillizzarli, diciamo che c'è riuscita per metà.

Distanza social di Giulia De Lellis da Andrea

L'apprezzamento della suocera Valentina e le parole dette sui social per commentare la sua situazione sentimentale, non sono bastate a Giulia per calmare gli animi dei fan.

I più attenti, infatti, non hanno potuto non notare che la De Lellis ha smesso da un po' di mettere "mi piace" alle foto che Damante pubblica su Instagram (gesto che lui fa ancora, anche oggi) e sono quasi due settimane che i due non appaiono insieme e sorridente in qualche Stories o video postato dagli amici.

Che tra i Damellis ci sia maretta, dunque, pare piuttosto evidente, anche se entrambi cercano di minimizzare il tutto con dichiarazioni ai giornali o sul web. C'è addirittura qualche blog di gossip che paragona la coppia nata a Uomini e donne a un'altra che da anni è protagonista di un tira e molla mediatico: quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche loro lontani quest'estate dopo essere tornati insieme meno di un anno fa.