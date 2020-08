Non è passato neppure un mese dalla fine della settima edizione di Temptation Island, ma una coppia del cast è già associata ad un altro reality. Pare che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip 5 dopo il successo che hanno avuto nel format estivo di Canale 5. Alfonso Signorini starebbe pensando di dare ascolto a gran parte dei telespettatori che stanno chiedendo di inserire la coppia nel cast.

Un'amata coppia di Temptation vicina al Grande Fratello Vip

Il giornalista Francesco Fredella ha lanciato un'indiscrezione inaspettata sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Pare che Alfonso Signorini stia seriamente valutando l'ipotesi di arruolare nel cast del suo reality una coppia che a luglio scorso ha conquistato il pubblico di Canale 5 partecipando ad un altro format della rete.

Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, due dei protagonisti assoluti di Temptation Island 7.

Sul web, dunque, si dice che l'ex Miss Italia e il fidanzato sarebbero stati inseriti nella lista dei possibili nuovi inquilini della Casa più spiata d'Italia ma, essendo legati sentimentalmente, non potrebbero gareggiare ognuno per conto proprio.

Qualora i piccioncini fossero davvero scelti per la quinta edizione del GF Vip, i bene informati sostengono che varrebbero come un unico concorrente, come è già accaduto nel recente passato con Antonella Mosetti e la figlia Asia.

Notizie sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip

L'indiscrezione sulla probabile partecipazione di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, non è l'unica che è circolata di recente sul cast del Grande Fratello Vip 5.

Sono tanti i personaggi famosi che le riviste e i siti di gossip stanno accostando al reality in questo periodo, alcuni dei quali si sono dovuti esporre pubblicamente per smentire (come è accaduto con Gabriel Garko non molti gironi fa).

Non è ancora stato ufficializzato nessun nome di "vipponi" che il 14 settembre entreranno nella Casa più spiata d'Italia, ma si ipotizza che tra questi potrebbero esserci: la conduttrice Elisabetta Gregoraci, il giornalista Giovanni Terzi (fidanzato di Simona Ventura), l'ereditiera Patrizia De Blank (forse in coppia con la figlia Giada, già vista alla prima Isola dei Famosi), la modella Dayane Mello e e l'opinionista Flavia Vento.

Visto che manca poco più di un mese alla messa in onda della prima puntata, non dovrebbe mancare tanto allo svelamento delle identità dei nuovi inquilini dell'abitazione situata a Cinecittà.

Antonella Elia possibile opinionista del Grande Fratello Vip

Un'altra indiscrezione che è circolata di recente sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip, è quella sui personaggi famosi che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini in studio per tutta la durata della trasmissione.

Dopo la riconferma di Pupo per il secondo anno consecutivo, gli autori del reality erano alla ricerca della sostituta di Wanda Nara per il ruolo di opinionista. Stando alle voci che sono arrivate all'orecchio di chi scrive per Tvblog, ad affiancare il cantautore in studio in tutte le puntate dovrebbe essere Antonella Elia.

Dopo essere stata una delle concorrenti più chiacchierate della scorsa edizione, pare che la showgirl sia stata promossa a commentatrice delle gesta dei nuovi inquilini della Casa, la stessa nella quale lei ha vissuto per circa tre mesi la scorsa primavera.

Il GF Vip tornerà in onda lunedì 14 settembre e, esattamente come è accaduto nella passata stagione, anche stavolta sarà trasmesso due volte a settimana (il lunedì e il venerdì sera, in diretta su Canale 5).