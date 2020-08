In queste ore continua a tenere banco la presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma non solo: secondo quanto riportato dal giornalista di Oggi Alberto Dandolo, il modello trentino si sarebbe allontanato dal Billionaire con l’attrice Anna Safroncik.

Il primo week end di agosto i due ex concorrenti concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero avuto una dura lite che avrebbe portato la coppia ad allontanarsi temporaneamente per poi riconciliarsi. Successivamente i due fidanzati si erano ritrovati per una gita fuori porta a Verona. Arrivati in Sardegna, la crisi sembrava rientrata, ma oggi la relazione sembra avere avuto una nuova battuta d’arresto.

Ignazio Moser e Anna Safroncik possibile nuova coppia dell'estate

Alberto Dandolo, nel nuovo numero di Oggi, ha lanciato una vera e propria bomba di Gossip su Ignazio Moser. Stando al settimanale, la relazione tra lo sportivo trentino e la modella sudamericana sarebbe giunta al capolinea. Ma non è finita qui, perché Dandolo ha scritto: “Ieri notte Ignazio Moser ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik”. Il giornalista ha ipotizzato che tra i due sia scoppiata la passione: “Solo un fuoco di paglia o l’inizio di una storia d’amore? Ah saperlo...”

Al momento il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione così come Safroncik. L’unica cosa certa è che se il pettegolezzo di cronaca rosa fosse confermato, sarebbe una vera e propria doccia gelata per Cecilia Rodriguez.

Mercoledì 13 agosto inoltre, il settimanale Chi aveva annunciato un nuovo litigio tra Cecilia e Ignazio. La modella argentina, al culmine di una discussione con il trentino, aveva deciso di piantare il suo compagno in Costa Smeralda. Per la rivista diretta da Alfonso Signorini la coppia sarebbe arrivata a un punto di non ritorno.

La mamma di Cecilia tifa la rappacificazione

Cecilia Rodriguez ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Al contrario Ignazio Moser, dopo il nuovo litigio con la fidanzata, ha postato sui social una dedica Cecilia. Il giovane trentino ha pubblicato un breve video in cui è contenuta una strofa del brano di Alan Sorrenti “Tu sei l’unica donna per me”.

Sotto alla clip dell’ex gieffino, la mamma di Cecilia ha lasciato un cuore rosso. Un gesto che non è passato inosservato agli estimatori della coppia. La signora Veronica Cozzani farebbe il tifo per la rappacificazione della coppia. Gesto che invece non sarebbe avvenuto nei confronti di Belen Rodriguez. Veronica infatti avrebbe smesso di seguire sui social Stefano De Martino.