Mancano ancora poche settimane per rivedere le vicende de Il Paradiso delle Signore 5 in onda su Rai 1. Gli spoiler anticipano che Angela Barbieri potrebbe recarsi in Australia e quindi lasciare la soap opera nel finale della quarta stagione in onda a inizio settembre. Ipotesi, che arriva dopo le parole di Roberto Farnesi rilasciate al settimanale Nuovo Tv.

Il Paradiso delle Signore 5: Angela potrebbe recarsi in Australia

Lunedì 7 settembre andrà in onda il finale della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, che traghetterà i telespettatori di Rai 1 nella quinta stagione, che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Dopo aver rivelato che Adelaide tornerà a Milano senza il marito Achille Ravasi in seguito ad un fatto grave, ecco arrivare un'indiscrezione sul futuro di uno dei personaggi femminili più amati dai fan. Stiamo parlando dell'umile Venere Angela Barbieri, interpretata dall'attrice Alessia Debandi.

Le anticipazioni della soap opera raccontano che la giovane potrebbe recarsi in Australia per riabbracciare il figlio. Come abbiamo visto, Riccardo Guarnieri ha accettato di sposare Ludovica Brancia di Montalto in attesa del loro primogenito, tanto da essere stato costretto a dire addio alla sorella di Marcello. Purtroppo la gravidanza della figlia di Flavia si è rivelata falsa in quanto uno stratagemma per incastrare l'uomo.

D'altro canto, quest'ultimo vinto dai sensi di colpa deciderà di aiutare Angela a ricongiungersi con il figlio come ultimo gesto d'amore.

Alessia Debandi non confermata per la quinta stagione? Le dichiarazioni di Roberto Farnesi

Le trame de Il Paradiso delle signore 5 indicano che Angela potrebbe uscire dalla soap opera italiana.

A dare manforte a questa ipotesi sono arrivate le parole dell'attore Umberto Farnesi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv. L'uomo, infatti, non ha mai nominato Alessia Debandi, facendo intendere che molto probabilmente non è stata confermata per la quinta stagione. In particolare, ha affermato: "Riccardo sarà diviso tra l’ex Nicoletta e la nuova fiamma Ludovica".

Alessia Debandi, infatti, non è presente nelle varie foto e storie condivise dai suoi colleghi su Instagram, da quando il set è stato riaperto dopo l'emergenza sanitaria.

Durante l'intervista a Nuovo Tv, l'attore Farnesi ha anche rivelato qualche anticipazione sul personaggio di Marta, interpretato dall'attrice Gloria Radulescu. Il toscano ha dichiarato che Marta, sua figlia nello sceneggiato, troverà una bambina sconosciuta fuori dal grande magazzino che rivoluzionerà la vita sia a lei che a Vittorio Conti.