Manca sempre meno al ritorno in televisione de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 ormai diventata un appuntamento fisso per milioni di fedelissimi spettatori. Dopo la brusca interruzione dello scorso aprile, causa Covid-19, i fan possono stare tranquilli perché sono ripartite ufficialmente le riprese delle nuove puntate che andranno in onda la mese di settembre 2020 in televisione. E i colpi di scena non mancheranno per rendere la trama ancora più interessante e coinvolgente.

Occhi puntati sulla bella Adelaide, la quale farà perdere le sue tracce facendo preoccupare non poco Umberto.

I primi spoiler de Il Paradiso delle signore 5: Adelaide farà perdere le sue tracce

Come testimoniato anche da una serie di stories Instagram che gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore hanno postato sui loro profili social, da qualche settimana sono iniziate ufficialmente le riprese delle nuove puntate che andranno in onda durante la stagione televisiva autunnale su Rai 1. Il set della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio, quindi, ha riaperto i battenti, pronto ad accogliere le nuove entusiasmanti avventure delle Veneri e di tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito al successo.

I primi spoiler su quello che succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Umberto dovrà fare i conti con la partenza di Adelaide per gli Stati Uniti, che ben presto però finirà per destare non poche preoccupazioni. Ad un certo punto, infatti, la donna farà perdere completamente le sue tracce: della bella Adelaide non si avranno più notizie e ovviamente tale situazione non lascerà indifferente Umberto, il quale subito penserà a qualcosa di brutto.

Nicoletta ritorna a Milano mentre Riccardo sta per sposarsi con la Brancia

La donna, infatti, si trova in America in compagnia di Ravasi, un uomo dal fascino misterioso che non ha mai convinto del tutto Umberto. Così Guarnieri deciderà di partire subito per mettersi sulle tracce di Adelaide e capire come sta davvero la situazione.

Ma le novità non si limitano a queste, dato che nel corso delle nuove puntate ci sarà spazio anche per il ritorno di un personaggio molto amato dal pubblico: trattasi della bella e dolce Nicoletta. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che la ragazza metterà nuovamente piede a Milano in compagnia di sua figlia e la sua presenza potrebbe destabilizzare il cuore di Riccardo. Quest'ultimo, infatti, è ormai ad un passo dal matrimonio con Ludovica, che tuttavia lo ha ingannato e raggirato. Il ritorno del tutto inaspettato di Nicoletta farà saltare le nozze con la Brancia?