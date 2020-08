Il Segreto, la soap opera iberica di Aurora Guerra, ritornerà in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto con le nuove puntate inedite.

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal fino a sabato 5 settembre riportano che Alicia e Damian organizzeranno un piano per rapire Ignacio. Raimundo, invece, chiederà delle spiegazioni alla marchesa Isabel riguardo alle proprietà di Francisca Montenegro.

Le anticipazioni de Il Segreto dal 31 agosto al 5 settembre: Raimundo vede Antonita con i fiori preferiti di Francisca

Gli spoiler de Il Segreto fino al 5 settembre rivelano che Marta accetterà di fare da damigella d'onore al matrimonio di sua sorella.

Intanto Manuela vieterà a Carolina di uscire, in quanto non le ha spiegato il motivo del suo strano atteggiamento.

Onesimo, invece avrà paura dell'arrivo in paese di alcuni tedeschi a causa di una situazione che gli è successa quando viveva in Germania.

Raimundo verrà a sapere da Mauricio che Isabel ha acquistato svariati terreni che appartenevano a Francisca. Matias non accetterà i progetti anarchici di Alicia e Damian. Ignacio darà il permesso a Marta di lavorare in fabbrica, ma solo come contabile. La giovane puntualizzerà al padre di voler curare il progetto per la produzione dei nuovi barattoli.

Dolores farà innervosire Tiburcio dopo aver cominciato uno sciopero, mentre Onesimo grazie al sindaco e i compaesani, avrà modo di scappare da Gunther.

Notando Antonita con i fiori preferiti di Francisca, Raimundo inizierà ad avere il sospetto che sua moglie non sia così lontana da lui.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse dal 31 agosto al 5 settembre rivelano poi che, in seguito alla discussione con suo padre, Alicia riceverà una proposta da parte di Damian.

Nel dettaglio, quest'ultimo vuole assaltare e svaligiare un furgone che trasporta soldi per le banche. Non appena Pablo starà meglio, Carolina considererà di nuovo l'idea di scappare con il suo fidanzato. Nel corso della festa di fidanzamento di Adolfo e Rosa, Isabel metterà a disagio Ignacio.

Raimundo vuole delle spiegazioni da Isabel, Alicia e Damian intenzionati a rapire Ignacio

Adolfo continuerà a tormentare Marta, tanto da creare uno stato di ansia in Rosa. Dopo aver parlato di nuovo con Mauricio, Raimundo deciderà di recarsi a La Habana: in questa occasione pretenderà di sapere dalla marchesa per quale ragione ha preso in possesso le proprietà della Montenegro.

Successivamente Alicia avrà un chiarimento con suo padre, mentre Marta entrerà nella villa dei Los Visos per parlare con Adolfo. Antonita andrà in crisi per via dell'arrivo di Inigo, dato che farà di tutto per evitare che si incontri con Francisca.

Onesimo penserà che l'unico modo per salvarsi è quello di far pensare a Gunther di essere deceduto.

Tomas si inventerà una scusa per andare in locanda da Marcela e dirle cosa pensa di lei e Matias. Intanto Ignacio proporrà a Marta di lavorare alla direzione della fabbrica, mentre Manuela - dopo aver assicurato a Carolina di non dire a nessuno del ritorno di Pablo - confiderà a Encarcacion che i due ragazzi si amano.

Il capitano Huertas, accompagnato da molte guardie, farà irruzione in villa per trarre in arresto Pablo. Quest'ultimo quando sarà raggiunto da Ignacio, non potrà fare a meno che fargli sapere della storia d'amore che ha con Carolina. A quel punto l'imprenditore proverà a trovare una soluzione per proteggere suo genero.

Alicia e Damian si vedranno - senza la presenza di Matias - per organizzare il loro imminente piano, ossia il rapimento di Ignacio.

Infine Gunther metterà sotto interrogatorio Dolores e Hipolito, in quanto è sicuro che Onesimo è vivo.