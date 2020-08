Difficile dire quando La casa di carta 5 arriverà su Netflix, ma conoscere la data di inizio riprese è già un passo in avanti dopo mesi di incertezza. La piattaforma ha annunciato ufficialmente che il primo ciak si terrà il 3 agosto e che le riprese si svolgeranno, oltre che in Spagna, anche in Portogallo e in Danimarca. La serie creata da Álex Pina si concluderà con la quinta parte che, stando alle dichiarazioni del produttore spagnolo, sarà la più "epica" e "scoppiettante" di tutta la serie. L'ultimo episodio della quarta parte ha lasciato di stucco gli spettatori con un cliffhanger in cui Alicia Sierra arriva nel rifugio del professore.

I nuovi episodi prodotti da Netflix dovranno ripartire da questo temuto incontro tra la mente della banda e la perfida poliziotta. Non si conosce alcun dettaglio sulla trama degli episodi inediti ma si è parlato di due nuovi personaggi "brillanti e carismatici all'altezza del professore".

Spoiler La casa di carta 5, Álex Pina: 'Si passerà da una strategia intellettuale a una strategia di guerra'

Gli spoiler su La casa di carta 5 continuano ad essere centellinati per tenere sempre alta l'attenzione e la curiosità dei fan. Le riprese della quinta parte inizieranno il 3 agosto e inizialmente si svolgeranno in Danimarca. Nel profilo ufficiale Instagram Netflix ha annunciato che il quinto capitolo concluderà la fortunata serie e in un'intervista ad Entertainment Weekly il creatore Álex Pina ha dichiarato che ci sarà un cambiamento nello scontro tra la banda e chi la ostacola: "Si passerà da una strategia intellettuale ad una strategia di guerra".

Per Pina fino ad ora l'intera serie è stata una "partita a scacchi", la conclusione sarà un'alternanza di "attacco-difesa". Non bisogna dimenticare che i componenti della banda hanno salvato Rio ma hanno perso Nairobi e da qui partirà la battaglia, dalla necessità di vendicare la donna, uccisa a sangue freddo da Gandìa.

Pina ha infine aggiunto che, dopo un anno trascorso a pensare a come far sciogliere la banda e catapultare i personaggi in situazioni irreversibili, gli autori hanno dato vita alla quinta parte in cui la battaglia "raggiungerà livelli più estremi e selvaggi".

Ne La casa di carta 5 due new entry, spoiler: 'Cerchiamo sempre avversari brillanti all'altezza del professore'

La quarta parte de La casa di carta ha avuto un enorme successo. Rilasciata lo scorso aprile, la serie è stata vista da 65 milioni di utenti ed è stata incoronata come la più popolare di tutti i tempi. Per il creatore Álex Pina il segreto di questo successo è il mix di sentimento e azione che è caratteristico della serie. Gli spoiler su La casa di carta 5 rivelano l'entrata in scena di due nuovi personaggi interpretati dagli attori Miguel Ángel Silvestre (Sense8) e Patrick Criado. Pina non ha svelato dettagli sulle due new entry, ma ha parlato di "avversari carismatici e brillanti, all'altezza del professore".

Il piano di Sergio Marquina sta dunque volgendo al termine, ma cosa accadrà alla banda? Chi saranno i nuovi nemici? Le risposte a queste domande arriveranno nel finale della serie che l'autore preannuncia come "il più eccitante di sempre".