Francesca Tocca e Valentin Dumitru si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa ex moglie di Raimondo Todaro con un post nelle stories Instagram. I due si erano innamorati ad Amici, dove la Tocca è una ballerina professionista e Valentin era un allievo della famosa scuola. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Con il passare del tempo, tra Francesca e Dumitru è nata una storia d'amore che tra alti e bassi sembrava stesse proseguendo bene. I due infatti, già si erano detti addio una volta, poi però avevano deciso di darsi un'altra possibilità ed erano ritornati insieme.

La relazione finita tra Valentin e Francesca Tocca

I follower di Francesca e Valentin avevano capito che tra i due era in corso un ritorno di fiamma da alcuni indizi apparsi sui social: come ad esempio la stessa foto scattata al mare sulla spiaggia. Ora, dopo alcune settimane, la donna ha deciso di rivelare la verità su come effettivamente stanno le cose con Dumitru. Ha scelto di farlo con alcune frasi pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Su uno sfondo nero e i caratteri bianchi, la ballerina ha scritto: "Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui".

Un amore nato e vissuto tra le polemiche

Francesca Tocca ci ha tenuto a sottolineare come in questi mesi abbia scelto di viversi la storia con Valentin in totale libertà. In effetti, la loro storia d'amore è stata sempre al centro di molte polemiche e bersaglio di diverse critiche. Questo perché la Tocca prima di incontrare Valentin, era sposata con il coach di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro: i due hanno anche una figlia.

Francesca però ci ha sempre tenuto a precisare che Dumitru non è stato la causa della fine del matrimonio, perché le cose con Todaro già non andavano bene da un bel po'.

Anche Raimondo ha scritto alcuni post in cui ha ribadito che purtroppo con Francesca non ha funzionato, ma sono rimasti in ottimi rapporti.

L'uomo aveva dedicato alla sua ex moglie delle bellissime parole. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram le aveva augurato di trovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, leale e pura. Inoltre, l'aveva anche ringraziata per avergli regalato gli anni più belli della sua vita e una figlia spettacolare che ama alla follia. Poi aveva concluso dichiarando che anni fa si erano promessi amore eterno, ma purtroppo non ci sono riusciti. Da tempo gli sguardi erano diversi e bisognava prenderne atto. L'amore è strano, a volte rimane ma prende un'altra forma aveva scritto Todaro.