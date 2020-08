Sono parole piuttosto dure quelle che un ex volto di Amici ha usato per commentare il successo di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Valerio Pino, interpellato da Nuovo sull'ex coppia d'oro del Gossip nostrano, si è espresso negativamente sia nei confronti del conduttore napoletano che in quelli della showgirl, descrivendoli come persone che fanno carriera soltanto per le storie d'amore pubbliche che vivono.

La stoccata di Valerio a Stefano De Martino

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che ha rilasciato un ex ballerino di Amici su un collega: Valerio Pino, infatti, ha polemizzato su Stefano De Martino e sulla sua carriera in ascesa sul piccolo schermo.

Al giornalista di Nuovo che gli ha chiesto di esprimere un parere sugli ottimi risultati che il napoletano sta ottenendo da quando è stato promosso a presentatore di programmi in prima serata (Made in Sud, Stasera tutto è possibile, Festival di Castrocaro), l'uomo ha risposto con una domanda provocatoria: "Se non avesse fatto un figlio con Belen e non avesse un agente potente, farebbe il conduttore?".

"Certa gente non conosce il sacrificio", ha aggiunto l'ex volto del talent-show nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Stefano De Martino e Belen nel 'mirino' di Valerio Pino

Il pensiero negativo che Valerio ha su Stefano De Martino, potrebbe estendersi anche a Belen Rodriguez e alla sua carriera più che decennale in televisione.

"Donne come lei, che non hanno studiato, sono un'offesa a professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, che non avevano bisogno di mostrare il lato b per essere famose", ha fatto sapere Pino tramite le pagine dell'ultimo numero di Nuovo.

L'ex danzatore di Amici ha concluso il suo duro sfogo con la seguente quanto amara riflessione sugli attuali protagonisti del mondo dello spettacolo: "Siamo passati dalle stelle alle stalle".

Belen: Stefano De Martino 'scaricato', flirt con Antonino Spinalbese

Oltre che per l'attacco che gli ha fatto a distanza Valerio Pino, in questi giorni Stefano è al centro del gossip per la sua chiacchierata vita sentimentale.

Sono passati pochi mesi da quando De Martino e la Rodriguez hanno confermato la fine del loro matrimonio ma, stando a quello che riportano le riviste come Chi, lui c'avrebbe già ripensato.

Dopo aver visto l'ex moglie prima tra le braccia di Gianmaria Antinolfi a giugno e poi tra quelle del parrucchiere Antonino Spinalbese ad agosto, si vocifera che il bel 30enne le stia provando tutte pur di riconquistare la donna che lui ha lasciato per l'ennesima volta la scorsa primavera.

A differenza di quanto è accaduto in passato, però, pare che stavolta Belen non abbia alcuna intenzione di dare un'altra possibilità al napoletano: i giornalisti, infatti, parlando di un sonoro "due di picche" che l'argentina avrebbe rifilato al padre di suo figlio durante il recente soggiorno a Ibiza.

Nelle ultime settimane, infatti, i due presentatori hanno trascorso le vacanze alle Baleari ma ognuno con la propria compagnia: lui con pochi amici tra i quali lo stilista Marcelo Burlon, lei con il figlio Santiago e uno stretto gruppo di collaboratori.

Stando alle Instagram Stories che hanno pubblicato sia la soubrette che l'hairstylist 25enne col quale avrebbe un flirt, anche lui avrebbe soggiornato nella villa che la Rodriguez ha affittato per questi ultimi scampoli d'estate. Qualora questo rumors trovasse conferma, vorrebbe dire che il bell'Antonino ha già conosciuto il bambino di sei anni e mezzo che è nato dal travagliato amore tra la sua nuova fiamma e De Martino.