Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore, Natasha e Michael si diranno addio dopo una lunga travagliata storia d'amore. Il medico ora sta indagando sulla dipartita di Romy, piena di misteri. Tuttavia, l'esito dell'autopsia non ha potuto confermare i suoi dubbi, rendendo non percorribile la strada dell'avvelenamento. Christoph però ha ricordato improvvisamente la confessione di Annabelle che, mentre era in coma, gli ha sussurrato di essere proprio lei la responsabile della morte di Romy.

Stando alle anticipazioni di Tempesta d'amore, Michael sarà di grande aiuto a Christoph, assalito dai dubbi in merito al suo flashback.

Il medico lo rassicurerà dicendogli che molto pazienti in stato di coma sono in grado di memorizzare frasi ascoltate e introiettate nell'inconscio per poi ricordarle una volta ripresa conoscenza.

A fare i conti con i propri demoni sarà però lo stesso Michael, che inizierà di nuovo ad abusare degli antidolorifici, ricadendo nella dipendenza. A complicare le cose sarà la partenza di Natasha, che lascerà Amburgo per raggiungere con il padre la clinica assistita nella quale verrà ricoverato. E sarà proprio lontano dal Furstenhof che accadrà l'inimmaginabile.

Tempesta d'amore, trame delle nuove puntate

Natasha non sta vivendo un momento facile, viste le condizioni nelle quale versa il padre. Nelle puntate della settimana prossima, Walter finirà per non riconoscere la figlia e la aggredirà.

A quel punto, l'uomo capirà di essere diventato ingestibile e potenzialmente pericoloso, così da decidere a malincuore di cercare una clinica assistita nella quale trasferirsi.

Prima della partenza, Walter trascorrerà il Natale con la sua famiglia, anche se la reunion non andrà come previsto. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che dopo la partenza di Walter, Natasha cercherà il sostegno di Michael ma, a sorpresa, capirà che il marito è ricaduto nella dipendenza.

Dopo un acceso litigio, la donna deciderà di lasciare la città per andare qualche giorno dal padre.

Natasha scompare nel nulla

Gli spoiler di Tempesta d'amore dicono che Michael proverà più volte a contattare la moglie ad Amburgo, ma senza risultato. In lui maturerà l'idea che Natasha abbia una relazione extraconiugale.

Ad avvalorare l'ipotesi sarà una foto nella quale Michael vedrà la moglie in atteggiamenti intimi con un altro uomo in un ristorante.

Michael non si arrenderà e continuerà a chiamare Natasha, sperando che almeno risponda al telefono. Non ci sarà alcuna risposta. Nel frattempo, sui giornali verrà pubblicato un articolo nel quale si parlerà della bella vita di Natasha con un misterioso uomo. Natasha, stanca di essere disturbata, cercherà di tenere a bada Michael, dicendogli di essersi rotta un polso e di dover rimanere ad Amburgo per un altro po' di tempo. Una bugia che lo farà infuriare.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael disperato

Natasha si farà coraggio e scriverà una mail al marito, confessandogli di essersi innamorata di un altro uomo.

Michael non potrà credere ad una notizia del genere e vorrà partire per Amburgo, così da chiarire con Natasha e recuperare il loro travagliato ma felice matrimonio. La donna però, lo pregherà di lasciarla in pace e di lei non si saprà più nulla.

Stando alle ultime anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, pare che Natasha esca di scena definitivamente. Dunque, non ci sarà il lieto fine con Michael che, solo e disperato, non potrà fare altro che rientrare in città. Che ne sarà di lui? Non resta che aspettare i prossimi spoiler della soap opera.