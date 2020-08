Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta D'amore" meglio nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trae di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 17 al 21 agosto 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19 e mezza circa.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle menzogne di Nadja, al tentativo di seduzione che Annabelle tenterà nei confronti di Paul e alle ricerche effettuate per ritrovare i Sonnbichler.

Walter aggredisce Natascha per sbaglio

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Paul e Bela trascorreranno un'intera serata a lume di candela con Franzi e Lucy a causa di un'improvviso black out che colpirà la cittadina di Bichlheim.

Nonostante non sia del tutto sicuro di aver sentito Annabelle confessare l'omicidio di Romy, Christoph deciderà di affrontare la figliastra per convincerla ad ammettere tutte le sue colpe. Nel frattempo, Walter rimarrà scioccato quando verrà a sapere che due persone hanno rischiato di morire a causa sua. Più tardi, l'uomo aggredirà la figlia, Natascha, dopo averla scambiata per un intruso, rendendosi conto solo in quel momento di essere diventato forse un peso troppo grande da sopportare per la sua famiglia. La polizia informerà i Saalfedl di aver scoperto che i Sonnbichler si trovano nella foresta bavarese. A quel punto, Eva e Robert decideranno di andarli a cercare ma giunti sul posto troveranno soltanto la roulotte dei loro parenti.

Nadja cercherà di sedurre Dirk

Nadja ruberà la video registrazione di un'ecografia in ospedale per mostrarla a Tim, senza sapere di essere stata vista da Dirk. Quest'ultimo, nel frattempo, tenterà di riconquistare Linda chiedendole di creare uno schizzo per la sua nuova casa. Walter deciderà di trasferirsi insieme alla sua consorte in una struttura adeguata a dare assistenza a persone affette da demenza senile.

Prima di partire però, l'uomo chiederà alla figlia di aiutarlo ad esaudire un ultimo desiderio. Quando Eva e Robert inizieranno a temere il peggio per i Sonnbichler, Alfons li contatterà informandoli che lui e la moglie stanno bene e stanno ritornando a Bichleheim. Annabelle darà una sostanza stupefacente a Paul nel corso di una cena per spingere il ragazzo a trascorrere la notte con lei.

Bela e Lucy decideranno di fingersi una coppia quando una cantante li assumerà per scrivere il testo di una sua canzone d'amore. Dopo aver capito che Dirk ha scoperto la sua finta gravidanza, Nadja tenterà di sedurlo per convincerlo a non rivelare nulla a Tim. Natascha deciderà di trascorrere il Natale insieme a suo padre e Michael, ma le cose non andranno come lei si aspettava.