Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, Paul Lindbergh interpretato dall'attore tedesco Sandro Kirtzel, farà un'amara scoperta: l'uomo appurerà di essere involontariamente colpevole della morte di sua moglie Romy. In seguito Christoph vorrà aiutare Paul, così gli consiglierà di organizzare un piano contro Annabelle, ma Lindbergh non saprà come agire. Nel frattempo Tim incontrerà Eva presso i campi intorno al Fürstenhof e si renderà conto che la donna si è sentita male, così la porterà immediatamente all'ospedale.

Eva sarà convinta di aver avuto le doglie, ma sarà soltanto un falso allarme. Poi la sua ginecologa le consiglierà di fare un parto cesareo appena possibile.

Paul scopre di aver causato la morte di Romy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 24 al 28 agosto, Paul si renderà conto di esser stato drogato, così chiederà a Michael di verificarlo attraverso un esame specifico. In seguito Lindbergh incontrerà Christoph, il quale gli confermerà che Romy in realtà è stata avvelenata. Paul sarà assai turbato e sconvolto, dopo aver compreso di aver causato anche se involontariamente la morte di sua moglie Romy, l'uomo vorrebbe avere giustizia ma non avrà le prove utili. Poi Christoph consiglierà a Paul di tendere una trappola ad Annabelle.

Lindbergh sarà parecchio tentato di accettare il consiglio, soprattutto dopo la brutta scoperta, ma vorrà pensarci meglio.

Tim soccorre Eva

Eva inizierà ad avere le prime contrazioni mentre sarà in giro per i campi intorno al Fürstenhof, fortunatamente Tim si troverà da quelle parti e noterà la donna in serie difficoltà, così la soccorrerà e la porterà subito in ospedale con il trattore.

Una volta arrivata in ospedale, Eva verrà tranquillizzata dalla ginecologa, poiché il dolore percepito non era dovuto dalle doglie, ma la dottoressa consiglierà alla donna di prenotare un parto cesareo quanto prima. Eva non prenderà molto bene il consiglio della ginecologa, anzi ne rimarrà alquanto meravigliata, così deciderà di confrontarsi con suo marito Robert prima di prendere una decisione definitiva.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in tv, attraverso il sito dedicato MediasetPlay.it. L'iscrizione alla piattaforma è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti relativi ai personaggi e alle trame di Tempesta d'amore.