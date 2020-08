Tempesta d'amore torna su Rete 4 con le nuove puntate in onda dal 10 al 14 agosto. Michael riceve l'esito dell'autopsia effettuata sul corpo di Romy, scoprendo che non sono state rilevate tracce di veleno. Annabelle proverà a scappare, ma un improvviso ricordo sepolto nell'inconscio di Christopher cambierà ogni cosa.

Nel frattempo, Nadja si renderà conto di aver poco tempo per tenersi stretto Tim, innamorato di Franzi e deciso a riconquistarla. Stando alle anticipazioni di Tempesta d'Amore della prossima settimana inoltre, Andrè si farà coraggio proponendo a Linda di sposarlo, ma la risposta della donna lo spiazzerà.

Tempesta d'Amore, le anticipazioni della prossima settimana su Rete 4

Proseguono gli episodi dell'amata soap opera in onda su Rete 4. Annabelle sarà in ansia per gli esami disposti sul corpo della povera Romy e penserà a come farla franca. Intanto, Nadja approfitterà di un litigio tra Tim e Franzi per passare all'attacco. In un primo momento il ragazzo sembrerà apprezzare le attenzioni della perfida Holler ma, quando sarà sul punto di baciarla, capirà di essere innamorato di Franzi. La reazione di Nadja non sarà delle più pacate.

Stando alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'Amore, Andrè chiederà a Linda di sposarlo ma riceverà un no. Ferito nell'orgoglio, si pentirà di aver agito impulsivamente.

Franzi verrà a sapere del riavvicinamento tra Nadja e Tim e sprofonderà nel dolore.

Annabelle tenta la fuga a Buenos Aires

Terrorizzata dall'idea di essere scoperta, Annabelle prenoterà un volo per Buenos Aires, così da far perdere le sue tracce. Un imprevisto però, la costringerà a non partire. La sua preoccupazione aumenterà quando Michel riceverà gli esiti dell'autopsia fatta su Romy, che potrebbero confermare i suoi sospetti.

I Sonnichler avranno un brutto risveglio, trovandosi dispersi in un luogo selvaggio senza capire come ci siano finiti.

Come rivelano le ultime anticipazioni di Tempesta d'Amore, Franzi lascerà Tim, certa che la loro storia non possa avere futuro. Il povero Tim dovrà anche far fronte ad una scenata di gelosia di Nadja, impaziente di averlo tutto per sé.

Linda invece spiegherà ad Andrè di amarlo e di aver declinato la sua proposta di matrimonio perché presa alla sprovvista.

La scoperta di Michael nelle puntate settimanali di Tempesta d'Amore

Finalmente, arriverà il responso dell'autopsia. Purtroppo Michael non riuscirà a dimostrare che Romy è stata avvelenata, visto che non verrà rilevata alcuna sostanza nociva nel corpo. Se Annabelle sarà al settimo cielo, Paul si arrabbierà con l'amico, reo di aver fatto riesumare il corpo della sua moglie per niente.

Nelle trame settimanali di Tempesta d'amore, i Sonnichler dovranno affrontare gli imprevisti che li attendono nel mezzo della foresta, tra cui l'improvvisa comparsa di un cinghiale. I due però, riusciranno a salvarsi.

Il ricordo di Christoph che incastra Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore delle puntate in onda su Rete 4 dal 10 al 14 agosto raccontano che Christoph recupererà un ricordo essenziale per far luce sul decesso di Romy. L'uomo infatti rammenterà che, mentre era in coma, la sua figliastra gli aveva confessato di essere stata lei a porre fine alla vita della povera ragazza. Annabelle trema.