Imperdibili le nuove puntate di Tempesta d'Amore: le anticipazioni dal 17 al 21 agosto degli episodi in onda su Rete 4 vedranno Nadja rubare un video in ospedale per portare avanti il suo assurdo piano, se non venisse scoperta da Dirk. Come farà ora a giustificare la sua finta gravidanza? Intanto, Christoph inizierà a dubitare dei suoi ricordi ma a dargli un po' di fiducia sarà Michael.

Come rivelano le anticipazioni settimanali di Tempesta d'Amore, Christoph affronterà Annabelle, che si troverà con le spalle al muro. La verità sulla dipartita di Romy sta dunque per venire a galla. Attenzione anche alla complicata situazione di Walter che, con l'avanzare della malattia, finirà per aggredire Natasha.

L'uomo, davanti all'inesorabile destino, prenderà una sofferta decisione.

Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 17 al 21 agosto puntate su Rete 4

Christoph potrebbe dare una svolta alle indagini sulla reale causa del decesso di Romy. Anche se l'autopsia sul suo corpo non ha dato l'esito sperato, c'è ancora una possibilità per incastrare Annabelle. La chiave è custodita nei ricordi di Christoph che, in una sorta di flashback, ha ricordato la confessione della sua figliastra mentre lui si trovava in coma.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'Amore però, Christoph dubiterà di se stesso: ha davvero sentito le parole di Annabelle mentre era in coma o ha solo sognato? Michael lo rassicurerà, dicendogli che alcuni pazienti in stato comatoso possono registrare nel loro subconscio intere conversazioni, per poi farle riemergere anche dopo diverso tempo.

Nadja ruba una video registrazione in ospedale

Tim e Franzi sono sempre più distanti per via dell'inganno di Nadja, che sta fingendo la sua gravidanza. Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate in onda su Rete 4 dal 17 al 21 agosto svelano che la donna ruberà una video registrazione di un'ecografia in ospedale, così da avere una prova per convincere Tim a starle accanto per sempre.

Nel frattempo, la polizia riesce a rintracciare il luogo in cui si trovano Alfons e Hildegard, ma di loro non ci sarà alcuna traccia. Poco dopo, Eva e Robert riceveranno una telefonata che calmerà i loro animi: i due sono sulla strada di casa dopo essere riusciti a liberarsi.

L'ultimo desiderio di Walter nelle puntate settimanali di Tempesta d'Amore

Le condizioni di salute di Walter, affetto dal morbo d'Alzheimer, continueranno a peggiorare. L'anziano si sente in colpa per aver quasi fatto morire due uomini. Come se non bastasse, Walter aggredirà Natasha, non riconoscendola e scambiandola per una estranea in casa sua. A quel punto, capirà che è giunto il momento di affidarsi ad una struttura specializzata.

Stando agli spoiler di Tempesta d'Amore, Walter comunicherà a Natasha la sua scelta, pregandola di esaudire l'ultimo desiderio: passare il Natale in famiglia. Un ricordo che spera possa rimanere indelebile nella sua mente prima di partire per Amburgo. Peccato che la festa prenda una piega inaspettata.

Paul narcotizzato da Annabelle

Dirk vedrà Nadia rubare la video registrazione in ospedale e sarà pronto a raccontare tutta la verità a Tim. Cosa farà ora la giovane? Come sempre, affilerà le sue abili doti seduttive. Intanto, Christoph decide di affrontare la figliastra dopo aver ascoltato con attenzione le spiegazioni di Michael.

Fine settimana da non perdere, visto che le anticipazioni di Tempesta d'Amore dal 17 al 21 agosto svelano che Annabelle, ormai senza più assi nella manica, deciderà di far leva su Paul per allontanare da lei i sospetti sul decesso di Romy. La figliastra di Christopher inviterà Paul a cena e, per fargli perdere il controllo della situazione, gli verserà nel bicchiere delle sostanze narcotizzanti che lo stordiranno per bene.