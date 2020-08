Anna Boschetti è stata una delle concorrenti più discusse dell'edizione di quest'anno di Temptation Island in merito alla sua strategia per far ingelosire il fidanzato Andrea, utilizzando il single Carlo Siano per raggiungere i suoi scopi. Il tentatore, una volta terminato il programma, si è sfogato a Uomini e Donne magazine, e non ha nascosto la sua delusione nell'essersi sentito preso in giro da Anna.

Anna ha usato Carlo per raggiungere i suoi scopi a Temptation Island

Anna Boschetti ha ordito un piano a Temptation Island per suscitare la gelosia del fidanzato Andrea e convincerlo, così, ad avere un figlio con lei.

La 37enne durante la trasmissione si è avvicinata al single Carlo, usandolo di fatto per raggiungere il suo obiettivo. Il giovane tentatore solo nelle battute finali delle registrazioni ha scoperto, suo malgrado, di essere stato una pedina nelle mani della parrucchiera romana.

Carlo Siano amareggiato dal comportamento di Anna

Il piano di Anna ha sortito l'effetto sperato visto che, al falò finale, Andrea l'ha perdonata per i suoi atteggiamenti equivoci ed è uscito insieme a lei da Temptation Island. Terminato il programma, il single Carlo ha voluto dire la sua sulla vicenda, rilasciando un'intervista a Uomini e Donne magazine. Il tentatore ha dichiarato di non aver gradito l'atteggiamento di Boschetti che, durante i 21 giorni di permanenza nel villaggio, si è finta dolce e carina nei suoi confronti solo per colpire il fidanzato.

Quello che proprio non è andato giù a Carlo è il fatto che la donna abbia finto scientemente sui sentimenti solo per raggiungere il suo obiettivo, motivo per il quale il single ritiene di essere stato usato e preso in giro.

Carlo parla di Anna: 'Ha avuto un atteggiamento egoista'

L'amarezza di Carlo traspare nel momento in cui afferma che non gli resterà un buon ricordo di Anna.

Il tentatore ha quindi criticato la 37enne capitolina, dicendo che lo stratagemma che ha usato non è il modo più giusto per portare avanti una storia d'amore. "Sono rimasto molto amareggiato", ha proseguito, rivelando subito dopo che al posto di Andrea avrebbe lasciato la fidanzata senza alcuna esitazione.

Quindi ha sentenziato: "I figli si fanno con l'amore, non con le strategie".

A proposito di Battistelli, si è voluto scusare con lui per ciò che ha detto nei suoi confronti durante Temptation Island, aggiungendo che gli piacerebbe incontrarlo di persona per avere un chiarimento.