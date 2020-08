L'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo ha costretto anche le produzioni di film e Serie TV a uno stop forzato. Ciò ha causato l'accorciamento delle stagioni in corso e lo slittamento dei nuovi show già in cantiere. Anche per The Flash è accaduto l'inevitabile e la stagione numero 7 sarà posticipata al 2021.

Intanto il global event del DC Fandom ha regalato ai fan qualche anticipazione di ciò che accadrà nei nuovi episodi. The CW ha infatti presentato il trailer di The Flash 7, ricco di spoiler, come confermato dallo showrunner Eric Wallace che ha parlato di Godspeed come futuro antagonista.

Dalle immagini mostrate in anteprima, il velocista continuerà a combattere l'invincibile Mirror Master, ma la sfida più grande della sua vita sarà riportare a casa la moglie Iris, vittima del MirrorVerse e in preda alla follia.

Barry in cerca di Iris in The Flash 7

The Flash 7 ripartirà da dove si è interrotta la sesta stagione che si è conclusa con il diciannovesimo episodio "Success is assured". Lo showrunner Eric Wallace ha dichiarato che il ventesimo è stato girato al 90% e diventerà il primo della settima stagione. Proprio da quest'ultimo sono tratte le scene che compongono il teaser trailer rilasciato durante il panel del DC Fandom.

La sesta stagione della serie DC si è conclusa con un cliffhanger.

Come gli spettatori hanno avuto modo di vedere, il team Flash non è riuscito a fermare Mirror Master/Eva McCulloch che ha ucciso il marito e ha incastrato Sue Dearbon per l'omicidio dell'uomo, mentre Iris, Singh e Kamilla sono rimaste intrappolate nel MirrorVerse. Il trailer ha anticipato che, pur con qualche problema di velocità, Flash cercherà di dar vita ad una nuova Speed Force, mentre un aereo starà per schiantarsi su Central City.

Nel frattempo, Iris giungerà a un passo dalla follia poiché, sbalzata chissà dove, subirà delle conseguenze a livello neuronale, dopo essere stata imprigionata negli specchi dalla McCulloch.

Lo showrunner Wallace anticipa: Godspeed villain in The Flash 7

Il teaser trailer della settima stagione di The Flash è stato presentato in anteprima il 22 agosto al DC Fandom.

Nel video sono state mostrate delle clip tratte dall'episodio che aprirà nel 2021 la nuova stagione. Oltre alle anticipazioni su ciò che affronterà il team formato da Barry, Cisco, Caitlin e Ralph in lotta con Mirror Master e alla ricerca di Iris, le immagini hanno mostrato il ritorno della villain Top, alle prese con un particolare dialogo con Cecile, e la presenza di Brandon McKnight, promosso a regular nel ruolo del geniale Chester P. Runk.

Durante il panel virtuale, a cui hanno partecipato Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Kayla Compton e lo stesso McKnight, lo showrunner Wallace ha spiegato di voler utilizzare Godspeed come antagonista per avvicinare alla serie i giovani che stanno leggendo le avventure di Flash, pubblicate attualmente dalla DC Comics e che presentano nuovi cattivi rispetto alla Golden e alla Silver Age.