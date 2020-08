The Good Doctor 3 tornerà sugli schermi di Rai 2 a partire da mercoledì 2 settembre. La fiction con protagonista l'attore Freddie Highmore, nel ruolo del dottor Shaun Murphy, era assente dai palinsesti dallo scorso 3 aprile, quando a causa dell'emergenza coronavirus ha subito uno stop forzato, a causa della chiusura delle sale di doppiaggio. La serie era arrivata al quattordicesimo episodio e ora si riprenderà con i sei episodi conclusivi della stagione, suddivisi in tre prime serate. Appuntamento al 2 settembre con il medical drama che racconta le vicende del personale medico del Saint Bonaventure Hospital di San José.

La serie, intanto, è stata rinnovata per la quarta stagione, che negli Stati Uniti andrà in onda probabilmente a settembre, così come annunciato dalla Abc.

The Good Doctor 3, spoiler 2 settembre: Shaun rompe con Carly

The Good Doctor 3 tornerà il 2 settembre [VIDEO] con la prima delle tre puntate finali. Le anticipazioni relative ai primi due episodi, in onda nella serata di mercoledì, rivelano che per Shaun Murphy ci saranno dei cambiamenti a livello sentimentale. Il talentuoso dottore ha intrecciato una relazione sentimentale con la patologa Carly Lever. Quest'ultima, però, inizierà a manifestare la sua gelosia nei confronti di Lea Dilallo, a causa della loro forte sintonia. Per tale motivo la dottoressa chiederà al suo ragazzo di dirle quali siano i suoi reali sentimenti nei confronti di Lea e il giovane non potrà fare altro che confessarle di amarla profondamente.

A quel punto Carly deciderà di chiudere la loro relazione invitandolo a dichiararsi a Lea.

The Good Doctor 3, trame 2 settembre: Melendez denunciato, Morgan nasconde un segreto

La trama di The Good Doctor del 2 settembre racconta che il dottor Neil Melendez dovrà affrontare un problema non da poco. Il chirurgo, infatti, verrà richiamato da Audrey Lim in seguito a una denuncia di favoritismo nei confronti della specializzanda Claire Browne.

Melendez a quel punto radunerà tutti gli specializzandi per chiarire la situazione e inizierà a mettere in atto comportamenti che danneggino Claire. Nel frattempo la ragazza farà delle indagini per capire chi tra i colleghi possa aver potuto denunciare il cardiochirurgo e a sorpresa Park confesserà di essere stato lui anche se la specializzanda avrà dei sospetti su Morgan Reznick.

Proprio quest'ultima sembrerà nascondere un segreto legato alla sua salute. La specializzanda nel corso di un'operazione manifesterà i sintomi della malattia che l'affligge e la cosa non sfuggire ad Audrey la quale, pur non sapendo quale sia la patologia di cui soffre Morgan, affiderà l'intervento a Shaun. La decisione della chirurga getterà la giovane specializzanda in uno stato di profonda frustrazione e ciò la spingerà a prendere una dose eccessiva di farmaci.